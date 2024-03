Wybory samorządowe 2024. Jak i kiedy głosować?

Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7:00 do 21:00. Jeżeli zajdzie taka potrzeba – tj. żaden z kandydatów np. w wyborach na prezydenta miasta nie uzyska 50 proc. głosów - 14 dni później, czyli 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów.

ZOBACZ: Kiedy wybory samorządowe 2024? Najważniejsze terminy



Kampanie wyborcze potrwają od 23 marca do 5 kwietnia do końca dnia. W tym czasie na ulicach pojawią się wyborcze banery, a w telewizji i internecie dostępne będą spoty wyborcze.

Wybory samorządowe 2024. Ważne daty w kalendarzu wyborczym

W opublikowanym kalendarzu wyborczym można zaleźć także kilka innych istotnych dat dla wyborców. Do dnia 25 marca osoby z niepełnosprawnością oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą wystąpić o zamiar głosowania korespondencyjnego. Również do tego terminu takie osoby będą mogły zgłosić prośbę o bezpłatny transport do lokalu wyborczego.



Osoby, które poproszą o bezpłatny transport, dostaną informację zwrotną z godziną tegoż transportu do dnia 4 kwietnia.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Rafał Trzaskowski ogłosił hasło kampanii



Ważną datą jest również 29 marca. Wtedy mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dla osób z niepełnosprawnością oraz tych, które co najmniej w dniu głosowania skończą 60 lat.



Szczegółowy kalendarz wyborczy, rozporządzenie oraz zasady głosowania można sprawdzić na oficjalnej stronie PKW.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

Podczas wyborów samorządowych wyborcy oddają głos na:

Radnych gmin

Radnych powiatu

Radnych sejmików województw

Prezydentów miast

Burmistrzów

Wójtów

W tym czasie głosuje się także na swoich kandydatów do rady dzielnic i osiedli.

Kto może oddać głos w wyborach samorządowych?

Głos w wyborach mogą oddać osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat. Dodatkowo osoby muszą posiadać pełnię praw publicznych i być wpisane do rejestru wyborców.

ZOBACZ: Wybory samorządowe. Oskar Szafarowicz zawalczy w Warszawie



Czynne prawo wyborcze mają osoby z polskim obywatelstwem, a także obywatele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy na stałe mieszkają na obszarze danej gminy w Polsce. Osoby będące cudzoziemcami, ale na stałe mieszkające w Polsce mogą brać udział jedynie w wyborach na szczeble gminy, czyli mogą oddać głos na swoich kandydatów do rady gmin, na wójta, burmistrza i prezydenta miast. Nie mogą natomiast wybierać radnych powiatu i sejmiku województwa.



Miejsce stałego pobytu nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Jeżeli ktoś chciałby dopisać się do innego spisu wyborczego, niż ten, do którego był wcześniej przypisany, powinien złożyć o to bezpłatny wniosek. Taka możliwość będzie dostępna do końca dyżurów ostatniego dnia pracy urzędów.