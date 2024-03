Jacek Majchrowski odpiera zarzuty. "To nie ja przyznaję dotacje"

- To nie ja przyznaję dotacje, ale rada miasta, z czego pani prokurator zdaje sobie sprawę - tłumaczył Jacek Majchrowski na konferencji prasowej w związku z zarzucanym mu niedopełnieniem obowiązków. Prezydent Krakowa stanowczo odpierał zarzuty i zwrócił uwagę na polityczny wymiar śledztwa prokuratury. - Miało to stanowić jakieś uderzenie we mnie i w osoby ze mną związane - przekonywał.

O zarzutach wobec wieloletniego prezydenta Krakowa informowaliśmy w czwartek. Według Prokuratury Regionalnej w Krakowie Jacek Majchrowski miał nie dopełnić obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Chodzi o nieruchomość na rogu ulic Wiślnej i Gołębiej, która w latach 2013-2018 należała do spółki architektonicznej Biuro Rozwoju Krakowa. Zdaniem śledczych miało dojść do złamania prawa podczas procesu przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie kamienicy. Według Interii w ciągu pięciu lat z kasy miasta na konto Biura Rozwoju Krakowa miało trafić blisko 1,2 miliona złotych. W tym czasie spółką kierowali syn i mąż Elżbiety K., wówczas wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju miasta.

Prezydent Krakowa tłumaczy. "To nie ja przyznaję dotację, ale rada miasta"

W piątek prezydent Krakowa na konferencji prasowej postanowił skomentować sprawę dotacji. Jak stwierdził, według niego i wielu prawników, cały proces przyznawania dotacji jest "postępowaniem nadmiarowym".

Przedstawił dziennikarzom cały proces przyznawania dofinansowania, od składania wniosków przez osoby zainteresowane, przez rozpatrywanie ich przez komisje, które przedstawiają spełniające warunki propozycje prezydentowi, a ten z kolei tworzy zarządzenie. -Następnie ten wniosek idzie do komisji kultury i komisji budżetowej. Po opiniach tych komisji idzie do rady miasta, która podejmuje uchwałę o przyznaniu tych dotacji - tłumaczył Majchrowski, podkreślając, "że to nie ja przyznaję dotacje, ale rada miasta, z czego pani prokurator zdaje sobie sprawę".

- Przez wszystkie te lata, kiedy przyznawane były dotacje, przyznano około 400 dotacji. Żaden z podmiotów nie odwołał się od decyzji, mówię o tych które nie otrzymały dotacji - mówił prezydent Krakowa, dodając, że rada miasta zawsze jednogłośnie, z wyjątkiem jednego przypadku, przyznawała dofinansowanie. - Więc ja nie bardzo widzę kwestie, związane z tym, że ja nie dopełniłem obowiązków, to było niedopełnienie obowiązków poprzez wykonywanie tych obowiązków - przekonywał Majchrowski.

Dotacje na 1,2 mln złotych. "Wiele podmiotów otrzymuje dotacje rok do roku"

Następnie przeszedł to kwestii otrzymania przez budynek "nadmiarowej dotacji w wysokości 1,19 mln złotych". - Po pierwsze dotyczy to okresu sześciu albo siedmiu lat, więc to było ciągłe takie przyznawanie dotacji. Wiele podmiotów otrzymuje dotacje rok do roku, jeżeli jest taka potrzeba - wyjaśnił prezydent Krakowa, dodając, że przy przyznawaniu dofinansowania magistrat patrzy na budynek, a nie właściciela.

- To jest budynek o najwyższych wartościach historycznych, który znajduje się w centrum miasta w strefie UNESCO - mówił Majchrowski. Podobne dotacje miały otrzymywać pobliskie obiekty sakralne.

Jak zaznaczył, odmówił w czwartek składania wyjaśnień przed prokuraturą jedynie tymczasowo, aż zapozna się z wszystkimi dokumentami.

Jacek Majchrowski o politycznym wymiarze zarzutów. "Proszę zwrócić uwagę na czas"

Prezydent stwierdził też, że postawienie mu zarzutów jest zwieńczeniem "toczącego się od lat postępowania związanego z tymi zatrzymaniami kilka lat temu, wiceprezydent miasta i innych pracowników urzędu".

- Chciałbym, żeby zwrócili państwo uwagę na czas, w którym się to odbywa - mówił prezydent, powołując się na opinie prawników. Jak stwierdził, to postępowanie przeciwko niemu "było przygotowywane w czasie, gdy jeszcze nie podjąłem decyzji o tym, że nie będę startował w wyborach". - Więc miało to stanowić jakieś uderzenie we mnie i w osoby ze mną związane - oświadczył prezydent.

Na pytanie dziennikarza, czy uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, potwierdził. - Tak, uważam, że w dużej mierze wynikają z tego - mówił Majchrowski.

Pytany przez dziennikarzy oświadczył też, że komisja badała wnioski składane przez Biuro Rozwoju Krakowa "wnikliwie". Później uchwały rady miasta ws. przyznania dotacji kontrolowała też Regionalna Izba Obrachunkowa, a niektóre z nich także sądy, tłumaczył prezydent. - Nigdy nie lobbuję za żadnymi wnioskami, zdaję się na komisję - mówił Majchrowski i dodał, że zwolnienie wiceprezydent wiązało z inną sprawą.