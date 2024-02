- "Po prostu Warszawa" To moje hasło w tegorocznej kampanii - ogłosił Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy i polityk Platformy Obywatelskiej w kwietniu będzie bronił swojej funkcji w wyborach samorządowych. Jak przekonuje potencjalnych wyborców w mediach społecznościowych, gdy "inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat".

W wyznaczonych na 7 kwietnia wyborach samorządowych o fotel prezydenta Warszawy zawalczą kandydaci największych polskich partii politycznych. Poza Rafałem Trzaskowskim (PO), swój start w wyborach w stolicy ogłosili Tobiasz Bocheński (PiS), Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy, Lewicy Razem i Miasto Jest Nasze), a także Przemysław Wipler (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy).





W sobotę Rafał Trzaskowski ujawnił hasło, z jakim pójdzie do wyborów: "Po prostu Warszawa".

Wybory samorządowe. Kandydat PO: "Ja Warszawę po prostu zmieniam"

We wpisie na X tłumaczy, dlaczego zdecydował się na taki slogan. "Bo gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat. Gdy obiecują Wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam. Razem z Wami. Gdy mówią o miłości do stolicy, ja ją po prostu kocham. Tak jak i Wy" - wyjaśnia urzędujący prezydent stolicy.

"Gdy próbują Was przekonać, że traktują Warszawę poważnie, ja wspólnie z Wami robię to od ponad 5 lat dbając o bezpieczeństwo, rozwijając transport miejski czy zazieleniając skwery, place i ulice. Wolność? W Warszawie nie spieramy się o wolność. Bo ona tu po prostu jest. Dla wszystkich" - dodaje polityk PO.

"I wreszcie gdy mówią, że chodzi im o Warszawę, to ja odpowiadam krótko: nam też chodzi o Warszawę. Zawsze. We wszystkim co robimy. Po prostu" - kończy wyjaśnienia Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski: Zrobiliśmy specjalny audyt schronów

Podczas sobotniej konferencji prasowej na warszawskim Bemowie prezydent miasta przekonywał, zapowiadał kontynuację rozpoczętych zmian, m.in. tworzenia w każdej z dzielnic stolicy lokalnego centrum, "gdzie mieszkańcy i mieszkanki mają pewność, że każda potrzebna usługa jest na wyciągnięcie ręki".

Trzaskowski w kontekście drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę mówił również o konieczności zadbania o bezpieczeństwo Warszawy.

- Zrobiliśmy specjalny audyt schronów, choć nie było wtedy ustawy o obronie cywilnej. Cieszę się, że rząd Donalda Tuska pracuje nad taką ustawą, bo jest ona absolutnie konieczna, by zadbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków - mówił polityk PO. Jak dodał, stolica ma swoje własne centrum bezpieczeństwa i monitoringu, które przez cały czas jest rozwijane.