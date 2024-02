Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Lwowie z premier Danii Mette Frederiksen. Przywódcy odwiedzili wspólnie Cmentarz Łyczakowski, gdzie złożyli kwiaty, a następnie udali się na rozmowę, po której nastąpiła wspólna konferencja prasowa.

W jej trakcie Zełenski zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia na granicy polsko-ukraińskiej, blokowanej przez protestujących rolników, pojawi się specjalna delegacja z Kijowa.

Zełenski podjął decyzję. Wysyła rząd na granicę z Polską

- Nasz premier (Denys Szmyhal - red.) wraz z odpowiednimi ministrami zajmującymi się eksportem, importem, handlem, odpowiedzialnymi za logistykę, infrastrukturę, rolnictwo, z szefami Służby Granicznej - ta grupa pod przewodnictwem premiera będzie dziś na granicy z Polską - oświadczył ukraiński przywódca, cytowany przez agencję Ukrinform.

Następnie przyznał, że "to, czy polscy koledzy tam będą, to ich osobista decyzja". - My nie możemy tam być jutro. Jutro mamy dwa lata tej walki, dwa lata wojny - dodał.

Wcześniej Zełenski zapowiadał, że przedstawiciele ukraińskiego rządu pojawią się na granicy do 24 lutego - drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji. Zwrócił się wówczas z prośbą do premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy, by oni także tam się wybrali, lecz żaden na to nie przystał.

Oficjalne spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego rządu zaplanowano na 28 marca.

Zełenski o sytuacji na granicy. "Ważne jest zachowanie prawdy"

W trakcie wspólnej konferencji prasowej z duńską premier Zełenski wyraził również wdzięczność Polakom za wszystko, co zrobili dla Ukrainy od czasu rosyjskiej napaści, a także podkreślił, jak ważne jest dla niego utrzymanie tej relacji. Jednocześnie zaznaczył, że w kontekście napięć związanych z ukraińskim zbożem i protestem rolników, kluczowe jest "zachowanie prawdy".

- Ukraińskie zboże nie trafia na polski rynek. Dzieje się tak na prośbę strony polskiej. Znaleźliśmy nowe sposoby. Ale kiedy mówimy o tranzycie, to jest to trochę poza prawodawstwem europejskim. Dlatego jesteśmy gotowi i zrobimy wszystko, aby rozwiązać tę kwestię - tłumaczył prezydent.