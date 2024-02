Rosyjskie siły zbrojne kupują terminale internetowe Starlink w "krajach arabskich" do użytku na polu bitwy - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Elon Musk, dyrektor generalny produkującej terminale firmy SpaceX zaprzecza, by dochodziło do sprzedaży. "Nie zostały sprzedane bezpośrednio ani pośrednio do Rosji" - wskazał.