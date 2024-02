Premier Donald Tusk poinformował, że nie dojdzie do proponowanego spotkania na granicy z Wołodymyrem Zełenskim. - Wyraziłem się jasno. Jestem w kontakcie z Komisją Europejską, jest to nasze wspólne ustalenie z prezydentem Dudą (...) My w naszych relacjach symboliki nie potrzebujemy - powiedział. 28 marca odbędzie się natomiast spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego rządu.