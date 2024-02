Spór z Lewandowskim. Błaszczykowski zdobył się na szczere wyznanie w Polsacie

- Nasze ego nie pozwoliło nam na dojście do pewnych wniosków, do których doszliśmy teraz - powiedział Jakub Błaszczykowski w "Gościu Wydarzeń" o relacjach z Robertem Lewandowskim. Piłkarz przekazał również, że bycie sportowcem wiążę się z byciem egoistą.

Jakub Błaszczykowski w "Gościu Wydarzeń" został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o obecne relacje z Robertem Lewandowskim.

Relacje Jakuba Błaszczykowskiego z Robertem Lewandowskim

- Nasze relacje od pewnego czasu się nie zmieniły. Jeśli miałbym ocenić, to w pewnym momencie swoich karier nasze ego nie pozwoliło nam na dojście do pewnych wniosków, do których doszliśmy teraz. Każdy z nas na tę sytuację patrzy teraz inaczej - powiedział Błaszczykowski, stwierdzając że wraz z Lewandowskim mieli zbyt duże ego i posiadali zbyt mało doświadczeń życiowych.

Piłkarz stwierdził również, że sportowcy są wychowywani w duchu rywalizacji i każdy chce być najlepszy, co później przekłada się na życie prywatne. - Trzeba być trochę egoistą, ale musi to być wyważone - dodał Błaszczykowski.

Kulisy filmu "Kuba". Błaszczykowski w "Gościu Wydarzeń"

Były reprezentant Polski w piłce nożnej został zapytany w "Gościu Wydarzeń" również o to, jak radzi sobie z negatywnymi komentarzami w jego stronę.

- Początek zawsze jest najcięższy, bo człowiek bierze wszystko do siebie. To jest moment, gdy trzeba zrozumieć, że to nie ma wpływu na to, co się robi. Należy odciąć się od tego wszystkiego i koncentrować tylko na piłce - powiedział Jakub Błaszczykowski o walce z "hejtem".

Błaszczykowski przekazał również, że obecnie ma przesyt piłki nożnej, ale podejrzewa że zacznie mu tego brakować. - Obecnie skupiam się bardziej na rodzinie i na tym, czego nie byłem w stanie zrobić, gdy grałem - powiedział piłkarz, dodając, że najważniejsze dla niego jest teraz zdrowie rodziny.

"Gość Wydarzeń". Jakub Błaszczykowski radzi młodym piłkarzom

Bogdan Rymanowski zapytał również swojego gościa, jaką radę dałby wszystkim młodym chłopcom, którzy chcieliby zostać w przyszłości piłkarzami i osiągnąć taki sukces jak Jakub Błaszczykowski.

- Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, aby nie dać sobie zabrać marzeń i wierzyć w siebie z młodzieńczą fantazją. To mi się podoba w młodych ludziach, że nie stawiają sobie granic. Nikt z nas nie wie, co później osiągnie w życiu. Ten brak świadomości i parcie do przodu powoduje, że idziemy na 100 procent. Życie nam pokaże co osiągamy, ale nawet jeśli nie uda nam się osiągnąć tego co założyliśmy, to jesteśmy mniej rozczarowani, a sukcesy sprawiają ogromną satysfakcję - wskazał były kapitan reprezentacji Polski.