W książce pt. "Natural History and Conservation of the Galapagos Snake Radiation" naukowcy poinformowali o odkryciu nowego gatunku węża. Jak podano, badania nad m.in. tym gatunkiem trwały od 2017 roku, a badacze pozyskali niezbędne dowody do potwierdzenia, że rzeczywiście jest on osobnym rodzajem.

ZOBACZ: Indonezja. Sensacyjne odkrycie badaczy. Znaleźli zwierzę uznane za wymarłe



Wąż przez długie lata mylony był z bardzo podobnym wężem z wyspy Floreana, która wchodzi w skład archipelagu. Okazało się jednak, że zamieszkujący tę wyspę Pseudalsophis biserialis to inny gatunek niż Pseudalsophis eibli. Ten zamieszkuje jedynie wyspę San Cristobal.

Naukowcy odkryli nowego węża. Zagrożony gatunek występuje tylko na Galapagos

W publikacji podano, że odróżniają je cechy morfometryczne i merystyczne. "W porównaniu do z populacją z Floreany, węże z wyspy San Cristobal mają mniejszy stosunek długości głowy do długości otworu pyskowego, mają dłuższe ogony i większą liczbę łusek podogonowych u samców" - napisano w publikacji.

ZOBACZ: Złoty kret jednak żyje. Zwierzęcia nie widziano od niemal 100 lat



Naukowcy wskazali także na różnice w ubarwieniu. Węże z Floreany posiadają wzór bliższy cętką, a nowoodkryty gatunek posiada paski, ciągnące się przez całą jego długość. Posiada zmienne ubarwienie grzbietu, w którym dominuje kolor brązowy.



Wsypy Galapagos słyną z wielu gatunków zamieszkujących jedynie ten archipelag. Wśród takich gatunków znajdują się znane żółwie słoniowe czy legwany. Nie inaczej jest w przypadku powyżej wymienionych węży. Niestety biorąc pod uwagę ich mały obszar występowania i nieliczną populację, zarówno Pseudalsophis eibli, jak i biserialis są gatunkiem zagrożonym.