Jest szansa na uratowanie nosorożca białego północnego - donoszą naukowcy. Ma w tym pomóc metoda in vitro. Pierwsze testy przeprowadzono na podobnym do tego gatunku.

Na świecie żyją tylko dwie samice z gatunku nosorożca białego północnego (Ceratotherium simum cottoni) - Najin i Fatu. Znajdują się na terenie Kenii.

Okazało się, że jest szansa na to, by uniknąć ich całkowitego wyginięcia - donosi portal telewizji CNN. Na pomysł wpadli naukowcy pracujący nad projektem BioRescue. Postanowili spróbować zapłodnić nosorożce metodą in vitro.

Jest szansa na uratowanie gatunku. Nowe odkrycie dało nadzieje

Choć od 2018 roku na ziemi nie żyją już żadni męscy członkowie tego gatunku, w laboratoriach w Niemczech i Włoszech znajduje się 30 zarodków nosorożca białego północnego.

To niewiele, dlatego naukowcy ostrożnie podchodzili do wykorzystywania ich w eksperymencie. Postanowili więc pierwsze testy w wykorzystaniem metody in vitro wykonać na nosorożców białych - tyle że południowych - których liczebność jest znacznie większa.

Testy się powiodły, procedura zakończyła się 70-dniową ciążą, która jednak nie doprowadziła do porodu, bo samica zmarła. Jej śmierć nie była jednak związana z zapłodnieniem, a niezależną od tego chorobą.

Samo zapłodnienie in vitro daje jednak nadzieje, że może się uda utrzymać gatunek nosorożca białego północnego przy życiu. Do czerwca bieżącego roku zabieg ma zostać powtórzony na tym właśnie gatunku.