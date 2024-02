Siedmioro posłów PiS ukaranych. Skutek zdarzeń przed Sejmem

Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska powiedziała we wtorek PAP, że na siedmioro posłów PiS nałożono karę finansową. Powodem odebrania im diety poselskiej jest próba "szturmu" na Sejm, gdy do budynku próbowano wprowadzić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Chodzi o posłów: Małgorzatę Gosiewską, Katarzynę Sójkę, Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego i Jerzego Polaczka.

Posłowie PiS ukarani. Decyzja Prezydium Sejmu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że dysponuje raportem i nagraniami z kamer z wydarzeń sprzed Sejmu. Parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy mieli wówczas naruszyć nietykalność cielesną strażników marszałkowskich.

- Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ewidentny sposób szarpali, popychali i podduszali strażników. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Sejm musi z takich sytuacji wyciągnąć jasne i konkretne wnioski - przekazał marszałek izby niższej parlamentu.

Kara finansowa dla polityków PiS. Skutek wydarzeń przed Sejmem

We wtorek w tej sprawie zebrało się prezydium Sejmu, aby zapoznać się z materiałem wideo ze zdarzenia i zdecydować o wysokości kary dla parlamentarzystów. Marszałek Sejmu poinformował, że będzie rekomendować nałożenie maksymalnej możliwej kary czyli pozbawienia posłów na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej

- Pan marszałek zawnioskował, by ukarać posłów pozbawieniem diety parlamentarnej na okres trzech miesięcy. Prezydium przychyliło się do tej decyzji i teraz pewnie wpłyną do Prezydium odwołania, które będziemy rozpatrywać - przekazała w rozmowie z mediami wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej.

Wydarzenia z udziałem polityków PiS. "Bezpodstawne pomówienia"

Zanim w mediach pojawiła się decyzja Prezydium Sejmu, Katarzyna Sójka - posłanka Prawa i Sprawiedliwości i była minister zdrowia - zamieściła w sieci wpis, z którego wynikało, że poczuła się dotknięta słowami Szymona Hołowni.

"Panie marszałku, oczekuję natychmiastowego publicznego sprostowania zarówno osobistego, jak i w każdym z mediów, które powieliło całkowicie bezpodstawne pomówienia". Zażądała też dowodów na to, że "szarpała, popychała lub podduszała Straż Marszałkowską".