- Pan marszałek Czarzasty kłamie. Nie ma blokowania ustaw złożonych przez klub Lewicy. Jeśli już są blokowane to przez samą Lewicę - przekazał Szymon Hołownia, odpowiadając na zarzuty o opóźnianie procedowania ustaw ws. praw kobiet. Mówił też, że chce "maksymalnych kar" dla posłów PiS za zdarzenia sprzed budynku Sejmu, gdy chcieli do niego wejść Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiedział na słowa Włodzimierza Czarzastego, który zarzucił liderom Trzeciej Drogi blokowanie zmian legislacyjnych dotyczących praw kobiet.

Zgrzyt w koalicji. Hołownia zarzucił Czarzastemu kłamstwo

- Pan marszałek Czarzasty kłamie. Nie ma żadnego blokowania ustaw złożonych przez klub Lewicy - przekazał Hołownia, wskazując że jedynymi odpowiedzialnymi za opóźnienia w procedowaniu legislacji są parlamentarzyści Lewicy.

Przewodniczący Polski 2050 pokazał harmonogram prac nad projektami o prawach kobiet, które zostały złożone do tej pory. Zdaniem marszałka izby niższej parlamentu, Kancelaria Sejmu musiała czekać około dwa miesiące na uzupełnienie formalności przez Lewicę.

Zwrócił się również bezpośrednio do współprzewodniczącego Nowej Lewicy - Włodku, mylisz się, nie masz racji. Jeszcze w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy u pana premiera na spotkaniu, na co drugim prezydium Sejmu sprawa stawała i pan marszałek nie zgłaszał żadnych wątpliwości co do sposobu procedowania nad ustawami, które zostały złożone przez klub Lewicy - przekazał Hołownia.

- Nie wiem, skąd takie emocjonalne słowa, skoro nigdy nie usłyszeliśmy ich wprost z ust pana wicemarszałka, a zdecydował się powierzyć je mediom w takiej konfrontacyjnej formie - kontynuował Hołownia, wskazując że takie konflikty nie służą dobrze koalicji rządzącej.

Przyznał też, że nie ma rzeczy ważniejszej, aby kobiety w Polsce poczuły się bezpiecznie, co uniemożliwia im wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. - My możemy w Sejmie uchwalić dowolną ustawę jaką chcemy, możemy to zrobić nawet jutro. Wiadomo, że żadnej z tych ustaw nie podpisze prezydent Andrzej Duda - dodał przewodniczący Polski 2050.

Posłowie PiS ukarani. Marszałek podjął decyzję

Marszałek Sejmu poinformował również, że otrzymał raport z wydarzeń sprzed Sejmu w czasie, gdy politycy PiS próbowali wprowadzić do budynku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ewidentny sposób szarpali, popychali i podduszali strażników. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Sejm musi z takich sytuacji wyciągnąć jasne i konkretne wnioski - przekazał.

Prezydium Sejmu ma we wtorek zapoznać się z materiałem wideo ze zdarzenia i zdecydować o wysokości kar finansowych dla parlamentarzystów.

- Będę rekomendował nałożenie maksymalnej możliwej kary czyli pozbawienia posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej - dodał Szymon Hołownia, wskazując że chodzi o posłów Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego, Małgorzatę Gosiewską, Jerzego Polaczka i Katarzynę Sójkę.

- Kary muszą być przykładne, surowe i pełnić funkcję odstraszającą, żeby nigdy więcej nikomu nie przyszło przez myśl, aby naruszać integralność cielesną strażnika marszałkowskiego. Nie macie prawa ich dotykać. Oni są funkcjonariuszami RP, a nie waszymi kamerdynerami w liberiach, którzy mają otwierać drzwi posłom - mówił marszałek Sejmu.

Jak podkreślał, straż marszałkowska "to jest wyspecjalizowana formacja ochronna, nosząca orła na swoich mundurach". Dodał, że decyzja o złożeniu ewentualnego wniosku do prokuratury w tej sprawie pozostaje w gestii poszkodowanych strażników.