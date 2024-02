Kto w Sejmie zamiast Mariusza Kamińskiego? Szymon Hołownia zabrał głos

Monika Pawłowska jest pierwszą w kolejności osobą, która może objąć mandat w Sejmie po Mariuszu Kamińskim - ogłosił marszałek Szymon Hołownia, powołując się na pismo, jakie otrzymał od Państwowej Komisji Wyborczej. Podkreślił, że PKW nie określiła, czy doszło do wygaśnięcia mandatu polityka PiS, lecz on zapewnił, iż nie ma w tej sprawie wątpliwości.

Jak mówił Hołownia na spotkaniu z mediami, w środę otrzymał "tak długo wyczekiwaną korespondencję z PKW" ws. mandatu Mariusza Kamińskiego z PiS.

- Przewodniczący Komisji w odpowiedzi na moją prośbę wskazał trzy kolejne osoby do objęcia mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim - dodał.

Hołownia zabrał głos po decyzji PKW

Marszałek Sejmu podał, że mandat po Kamińskim mogą objąć - zgodnie z pierwszeństwem - Monika Jolanta Pawłowska, Beata Małgorzata Strzałka oraz Ryszard Jan Madziar.

- PKW stoi na stanowisku, że nie jest organem, który chciałby w jakiś sposób zaangażować się w trwający proces polityczny, jest organem apolitycznym. PKW stwierdza, że nie rozstrzyga, czy doszło do wygaśnięcia mandatu, czy nie. Stwierdza, ze mamy dwa orzeczenia SN - mówił Hołownia. Jednocześnie podkreślił, że jako Marszałek Sejmu "i chyba nie tylko on" nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości.



- Dlatego przypominam postanowienia SN z 10 stycznia 2024 r., gdzie sąd wyraźnie stwierdza, że czynność dokonana w dniu 5 stycznia 2024 roku, a mowa tutaj o czynności którą z dokumentami przesłanymi przez pana Kamińskiego wykonywała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i

Spraw Publicznych, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego - wyjaśnił.



- Dla mnie stan faktyczny, prawny jest jasny i nie budzi wątpliwości - powiedział lider Trzeciej Drogi.

Pawłowska może objąć mandat po Kamińskim. Na decyzję ma siedem dni

Następnie przypomniał procedurę obsadzenia wygasłego mandatu. - Marszałek Sejmu zawiadamia na podstawie informacji PKW kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu, w przypadku - i tutaj jest - śmierci posła, upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia i nieuwzględnienia odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd najwyższy - powiedział Hołownia.

- SN w swoim postanowieniu nie uwzględnił odwołania pana - byłego - posła Kamińskiego, w związku z powyższym ja w oparciu o te informacje, które dostałem z PKW wystąpię - najpewniej - w dniu jutrzejszym z pismem do pani Moniki Pawłowskiej z pytaniem, czy skorzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim - zapowiedział.

Podkreślił, że "wszystkim zależy na tym, aby Sejm pracował w jak najbardziej możliwie pełnym składzie, który pozwala żeby te okręgi wyborcze, z których pochodzą parlamentarzyści faktycznie były reprezentowane".

Hołownia przypomniał, że po siedmiu dniach powinna być w tej sprawie odpowiedz. - Jeśli będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować, jak negatywna to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez PKW, tak żeby wszystko było zgodnie z prawem i nie budziło żadnych wątpliwości - zapewnił.

Komunikat PKW ws. objęcia mandatu po Kamińskim

8 lutego Państwowa Komisja Wyborcza zabrała głos ws. mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W piśmie adresowanym do Hołowni podkreślono, że "postanowienie Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego zostało uchylone przez Sąd Najwyższy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych".

Jednak w tej samej sprawie "zostało wydane postanowienie SN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 stycznia 2024 r. nieuwzględniające odwołania posła".

"Powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego są ze sobą zasadniczo sprzeczne, a przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła" - podkreślono.

PKW podała również nazwiska kandydatów, którzy w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego, mają pierwszeństwo do tego mandatu. Są to: Monika Jolanta Pawłowska (10 789 głosów), Beata Małgorzata Strzałka (8 844 głosy) i Ryszard Jan Madziar ( 8 817 głosów).

