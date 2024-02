Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych przesłuchała już kilku polityków Zjednoczonej Prawicy, by ustalić odpowiedzialnych za organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku, m.in. Jarosława Gowina, Artura Sobonia czy Jacka Sasina.

W środę przed komisję wezwano byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego. Od godz. 14 na pytania posłów odpowiada natomiast była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) na początku posiedzenia zwrócił uwagę, że "całe prace nad projektem ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku zajęły w Sejmie niespełna trzy godziny".

Elżbieta Witek przed komisją ds. wyborów kopertowych

Elżbieta Witek zeznała, że nie wie, kiedy i od kogo dowiedziała się o pomyśle na przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej.

- Ogłoszenie wyborów to był konstytucyjny obowiązek - tłumaczyła przed komisją była marszałek Sejmu, dodając, że data została wybrana jeszcze przed wybuchem pandemii. Dodała, że nie zna żadnej opinii, "która pokazywałaby, jak zgodnie z konstytucyjną można było przeprowadzić wybory prezydenckie w 2020 roku".

Marszałek IX kadencji Sejmu podkreślała, że korespondencyjna forma wyborów miała służyć zachowaniu bezpieczeństwa wyborców, a opóźnienie wyborów i brak następcy prezydenta po skończonej kadencji oznaczałby "koniec kontynuacji państwa".

- Wybory prezydenckie w pandemii były dla mnie najpoważniejszym wyzwaniem w kadencji - stwierdziła Witek.

Dariusz Joński zapytał, czy w związku z sytuacją pandemiczną i niewydolnością Poczty Polskiej wyznaczonej do organizacji wyborów kopertowych, rozważała reasumpcję wyborów. - Co pan ma na myśli? - dopytała Witek. - Myślałem, że pani nie muszę tłumaczyć co to reasumpcja - zażartował przewodniczący komisji, odnosząc się do sytuacji z sierpnia 2021 roku, kiedy marszałek Sejmu powtórzyła jedno z głosowań.

"Wtedy powszechnie się mówiło, że PO planuje zmianę kandydata"

Witek wyjaśniała, że szybkie tempo procedowania ustawy o wyborach kopertowych w Sejmie, podyktowane było terminarzem wyborczym. - Wykonywałam wszystko zgodnie z regulaminem - zapewniła polityk. Jak dalej tłumaczyła, Jarosław Kaczyński nie nalegał na przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej i nie wie, kto ostatecznie podjął decyzję o organizacji wyborów, ani czy naciskano na wicepremiera Jarosława Gowina, by zgodził się na przeprowadzenie wyborów.

Marszałek Witek, zwróciła uwagę, że na nieprzeprowadzenie wyborów kopertowych wpłynęła zmiana kandydata przez Koalicję Obywatelską. - Wiedziałam tylko, że była duża różnica [między poparciem w sondażach dla Andrzeja Dudy a Małgorzaty Kidawy-Błońskiej -red.]. Wtedy powszechnie się mówiło, że PO planuje zmianę kandydata i dla mnie oczywistym było, że wszelkie próby storpedowania wyborów 10 maja będą miały temu służyć - powiedziała była marszałek.

- Spadające sondaże pani marszałek Kidawy-Błońskiej, próba zastąpienia jej innym kandydatem, to było oczywiste. Gdyby notowania pani kandydatki wtedy na prezydenta były wyższe, a nie niższe, to dzisiaj byśmy tej komisji nie mieli, bo państwo zrobilibyście wszystko, by te wybory 10 maja się odbyły - przekonywała marszałek Witek.

Polityk PiS, odpowiadając na pytania członków komisji, kilkukrotnie powtarzała, że jako marszałek Sejmu, nie była członkiem rządu i nie odpowiadała za organizację wyborów. Było też dla niej oczywiste, że przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej będzie bezpieczniejsze niż tradycyjne gromadzenie się ludzi w lokalach wyborczych.

Artykuł aktualizowany