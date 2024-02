- Cieszę, że przyjechałam tu właśnie teraz, kiedy Polska wraca do serca Europy - oświadczyła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Polityk przyjechała do Polski z trzydniową wizytą. W czwartek spotkała się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Wygłosiła również przemówienie w Senacie. Jeszcze dziś o 22:30 Metsola będzie gościem programu "Dzień na Świecie" w Polsat News.

Pochodząca z Malty przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola rozpoczęła w czwartek swoją wizytę w Polsce. Na początek spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowie w jego premiera odbyła się wspólna konferencja prasowa polityków.

- Bardzo się cieszę, że przyjechałam tu właśnie teraz, kiedy Polska wraca do serca Europy, staje się jej liderem - podkreśliła Metsola. Szefowa europarlamentu przypomniała, że w tym roku minie 20 lat odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W tym samym czasie zrobiła to także jej rodzima Malta.

Dodała, że jej wizyta w Warszawie ma związek ze zbliżającymi się wyborami do europarlamentu. Europejczycy pójdą do urn w dniach 6-9 czerwca. - Wiemy, że po tych wyborach wszystko może się zmienić, ale wszystko jest też w naszych rękach - oświadczyła Metsola.

ZOBACZ: Bój o Parlament Europejski. Zaufany człowiek prezesa PiS nie wystartuje

Szefowa PE: Możemy wspierać Ukrainę i chronić nasze wewnętrzne interesy

W swoim wystąpieniu poruszyła także temat polityki klimatycznej UE, która stanowi źródło protestów rolników w Polsce i innych miejscach Europy. Szefowa PE przyznała, że wszelkie przyjmowane rozwiązana muszą brać pod uwagę także producentów żywności. Wyraziła również nadzieję na znalezienie "odpowiedniego rozwiązania" powstałego sporu.

Na koniec Metsola wspomniała o trwającej na Ukrainie wojnie i roli państw członkowskich UE jako sojuszników Kijowa, którzy pomagają w walce z Rosją, jednocześnie zabezpieczając własne interesy. - Wiemy, że możemy tego dokonać: wspierać Ukrainę, ale też i chronić nasze wewnętrzne rynki - powiedziała.

Szefowa PE w Senacie: Wspomniała Skłodowską-Curie, Wojtyłę i Wałęsę

Po spotkaniu z premierem Metsola pojechała do Sejmu, gdzie spotkała się z delegacjami obu izb. Głównym tematem rozmów były zbliżające się wybory europejskie. Poza rozmowami z parlamentarzystami przewodnicząca PE wygłosiła także przemówienie na sali Senatu.

ZOBACZ: Paryż. Premier Donald Tusk: Trudno znaleźć w Europie bardziej proukraińskiego polityka niż ja

- Polski naród jest symbolem nadziei, pasji i odwagi. To naród, w którym kobieta z Warszawy wygrywa dwie nagrody Nobla, elektryk z Gdańska pomaga zburzyć żelazną kurtynę, a ksiądz z Krakowa inspiruje świat - mówiła, odwołując się do ważnych w polskiej historii postaci Marii Skłodowskiej-Curie, Lecha Wałęsy i Karola Wojtyły.

Szefowa europarlamentu spędzi w Polsce trzy dni. W piątek pojedzie do Gdańska, gdzie m.in. spotka się z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz.

W czwartek o 22:30 Metsola będzie gościem programu "Dzień na świecie". Transmisja od godz. 22:30 w Polsat News.