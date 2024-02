- W tych bardzo trudnych czasach stanowiska Polski i Francji są bardzo zbliżone - przekazał Donald Tusk w Paryżu na wspólnej konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Podkreślił, że to szczególnie istotne w kontekście agresji Rosji. - Trudno znaleźć w Europie bardziej proukraińskiego polityka niż ja- dodał. Jeszcze dziś Tusk odleci do Berlina, by spotkać się z kanclerzem Olafem Scholzem.