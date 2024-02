Rolnicy opanowali Wrocław. Odpalono petardy

Zamieszanie na proteście rolników we Wrocławiu. Do miasta zjechał tłum protestujących, którzy zablokowali centrum przy pomocy około 500 ciągników. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli, gdy ktoś odpalił petardy i race. Policja podjęła interwencję, a organizator rozwiązał zgromadzenie.

Artykuł aktualizowany

W czwartek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych zorganizowało protest we Wrocławiu. Do centrum miasta wjechało ok. 500 maszyn rolniczych.

Manifestacja sparaliżowała ruch uliczny. W pewnym momencie wymknęła się jednak organizatorom spod kontroli. W tłumie zgromadzonym przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego ktoś odpalił race i petardy, co wywołało interwencję policji. Budynek został także obrzucony jajkami. Incydenty spotkały się ze stanowczą reakcją.

- Organizator rozwiązał zgromadzenie po tym, jak kilkukrotnie wcześniej nieskutecznie wezwał uczestników do zachowania zgodnego z prawem - przekazał Interii komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Jak dodał, "na miejscu są funkcjonariusze, a uczestnikom nie pozostało nic innego jak opuścić zgromadzenie, bo w tym momencie jest ono nielegalne".

Postulaty protestujących rolników

Polscy rolnicy protestują przeciwko polityce Komisji Europejskiej, którą oskarżają o przyzwalanie na import produktów rolnych z Ukrainy i wprowadzanie Zielonego Ładu. Te działania, jak twierdzą, uderzają w ich interesy.

W związku z tym od piątku w kraju trwa strajk generalny. NSZZ RI "Solidarność" zapowiedział, że manifestacje będą polegały przede wszystkim na blokadach dróg prowadzących do granicy polsko-ukraińskiej. Przewidziano jednak również działania w innych częściach kraju, czego przykładem jest protest we Wrocławiu.