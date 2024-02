Joe Biden spotka się Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem

O spotkaniu jako pierwszy informował korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Informację miał przekazać mu "wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu" - wyjaśniał w mediach społecznościowych, dodając, że Waszyngton ma jeszcze w czwartek oficjalnie potwierdzić wizytę polskiego prezydenta oraz premiera.

Kilka minut później Biały Dom wydał oficjalne oświadczenie o spotkaniu 12 marca, które zbiegnie się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO.

Biały Dom potwierdza spotkanie z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem

"Prezydent Biden powita prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska na wspólnym spotkaniu w Białym Domu 12 marca. Przywódcy potwierdzą swoje niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy przed brutalną wojną Rosji" - czytamy w komunikacie sekretarz prasowej Karine Jean-Pierre, o spotkaniu, które "podkreśla wspólne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski w Sojusz NATO, który czyni nas wszystkich bezpieczniejszymi".

W dalszej części czytamy, że prezydenci oraz premier będą "koordynować działania przed zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie".

"Omówią również silne amerykańsko-polskie strategiczne partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, solidne stosunki gospodarcze oraz wspólne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski w wartości demokratyczne" - głosi komunikat Białego Domu.

Szczyt NATO w stolicy Stanów Zjednoczonych odbędzie się w lipcu. Jedną z kluczowych kwestii poruszanych przez przedstawicieli NATO będzie sytuacja w Ukrainie. We wtorek amerykański Senat przyjął pakiet pomocy w wysokości 95 mld dolarów, z których około 60 mld ma trafić do Kijowa, a pozostała część do Izraela i Tajwanu.

WIDEO: Mandat po Mariuszu Kamińskim. Monika Pawłowska komentuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / Polsatnews.pl