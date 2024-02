W kwaterze głównej NATO w czwartek spotkali się ministrowie obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę reprezentuje tam wicepremier i szef polskiego MON, Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-TD), który jak wyjaśniał na konferencji prasowej, odbył dziś "bardzo dużo bardzo dobrych spotkań bilateralnych".

- Rozpocząłem od spotkania z ministrem obrony Litwy, potem z ministrem obrony Niemiec, Wielkiej Brytanii, spotkanie z ministrem obrony Norwegii, Francji, Turcji i długa rozmowa z ministrem obrony Finlandii - wymieniał czwartkowe rozmowy wicepremier. - Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem wydatki Polski na obronność, jesteśmy liderem spośród państw NATO, wydajemy najwięcej, bo aż 4,23 proc. PKB wydajemy na obronę państwa, w tym ponad 50 procent na uzbrojenie armii - podkreślił Kosiniak-Kamysz, dodając, że wszystkie państwa wschodniej flanki NATO dają dobry przykład, przeznaczając min. dwa procent swojego PKB na obronę narodową.

Kosiniak-Kamysz: W Bydgoszczy powstanie centrum NATO-Ukraina

Minister obrony narodowej ogłosił powstanie nowej inicjatywy NATO na terenie Polski. - Ogromny sukces, który dziś stał się faktem. W Bydgoszczy powstanie centrum edukacji, analiz i szkolenia NATO-Ukraina - przekazał Kosiniak-Kamysz. - Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu ministrów obrony narodowej państw NATO, mamy pełną zgodę, rozpoczynamy tworzenie tego centrum - oznajmił wicepremier, dodając, że chodzi o "wieloetapowy proces".

- Cieszę się, że wszystkie państwa wspierają ten projekt. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą, która daje namacalne efekty - zapewnił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał pytany przez dziennikarzy, szczegóły dotyczące finansowania projektu zostaną ustalone wspólnie przez członków NATO. Inicjatywa zakłada wymianę doświadczeń przez członków NATO na podstawie wojny w Ukrainie i szkolenie ukraińskich żołnierzy. - Sukcesem jest to, że ta inicjatywa powstaje w Polsce, sukcesem jest, że to w ogóle powstaje. Korzyść będzie obustronna - zapewnił szef MON.

Minister dodał, że jadąc na szczyt NATO w Waszyngtonie, chciałby już mieć konkretne plany, co do działania centrum.

Szef MON chce wzmocnienia przemysłu obronnego. Źródłem fundusze europejskie

Wicepremier mówił też o zacieśnianiu współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. - Niemcy i Francja to dla nas ważni partnerzy, pierwsze spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Polsce jeszcze przed szczytem NATO. Rozmawiałam z ministrem Borisem Pistoriusem, szef MON Niemiec i ministrem Francji, wyrazili zgodę i zainteresowanie wznowieniem działań - oznajmił wicepremier.

Minister przekonywał, że "nigdy w historii Unii Europejskiej" kwestia bezpieczeństwa nie była tak ważna, jak obecnie. - Jestem zwolennikiem, żeby znakomitą część środków z różnych funduszy europejskich, od Funduszu Spójności po KPO, przeznaczyć na działania przemysły obronnego - mówił Kosiniak-Kamysz. - Mamy ambitne cele w UE w wielu dziedzinach, ale nie ma najważniejszego - bezpieczeństwo Polski i UE - przekonywał szef MON, dodając, że w krajach wschodniej flanki NATO ta świadomość jest większa.

Wspomniał również o dużej roli Polski w koalicji zdolności opancerzonych. - Jesteśmy liderem, kiedy rozpoczynałem misję, ten proces był dopiero na początku, cieszę, że kolejne państwa deklarują wparcie i przekazywane środków na ten cel np. Kanada, Wielka Brytania. Niemcy będą współliderem tej koalicji - wyjaśnił wicepremier.