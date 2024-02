Amerykański Senat zagłosował we wtorek za przyjęciem ustawy ws. wsparcia dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Projekt przewiduje łącznie 95 mld dolarów dodatkowych wydatków budżetowych, z czego 60 mld to wydatki związane z pomocą Ukrainie. Teraz dokument trafi do kontrolowanej przez Republikanów Izby Reprezentantów, gdzie jego szanse są mniejsze.