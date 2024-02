24-latek ze Złotoryi kradł w jednym z dyskontów przebrany za kobietę. Jak wyjaśniał, zdecydował się na przebranie, by nie zostać rozpoznanym. Za każdym razem umieszczał w koszyku artykuły spożywcze i przemysłowe. Ukradł towary o wartości około 1,5 tys. zł.

Do kradzieży doszło trzykrotnie w tym samym dyskoncie w Złotoryi (woj. dolnośląskie). Monitoring sklepu uwiecznił wizerunek sprawcy. Widać na nim kobietę w kurtce, kapturze lub czapce na głowie. Twarz jest częściowo zasłonięta szalikiem lub apaszką.

Osoba za każdym razem umieszczała w swoim koszyku artykuły spożywcze i przemysłowe. Następnie nie płaciła za towar i w pośpiechu wychodziła ze sklepu razem z koszykiem.

Złotoryja. Przebrał się za kobietę

Policjanci ze Złotoryi ustalili, że osoba, która od dwóch miesięcy okrada sklep to 24-letni mieszkaniec miasta. Jak wyjaśnił, zdecydował się na to przebranie, by nie zostać rozpoznanym.

Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży mienia o wartości ponad 1,5 tysiąca złotych. Grozi mu jednak kara wyższa niż przewidziana za to przestępstwo, czyli do pięciu lat więzienia, ponieważ był wcześniej karany za podobne działania.

Wrocław. W przebraniu kobiety okradał drogerie

O podobnej sytuacji pisaliśmy w zeszłym roku. W czarnej sukience, białych kabaretkach, peruce i ciemnych okularach - tak złodziej z Wrocławia grasował po sklepach w mieście, gdzie kradł perfumy.



- Kamery w jednej z wrocławskich drogerii zarejestrowały sceny niczym z kultowego filmu Stanisława Barei pt. "Poszukiwany, poszukiwana" - przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Chodzi o nietypowy kamuflaż złodzieja, który grasował po wrocławskich sklepach, gdzie kradł perfumy. Mężczyzna idąc na "łowy" zakładał perukę z długimi włosami, czarną sukienkę, kabaretki i klapki.

- Intensywna praca oraz szeroko zakrojone czynności operacyjne funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej doprowadziły do zatrzymania 45-letniego seryjnego złodzieja sklepowego - poinformował mł. asp. Rafał Jarząb.

Okazało się, że mężczyzna miał na sumieniu nie tylko kradzieże. Poruszał się po Wrocławiu autem mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

