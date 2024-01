Policjanci z powiatu ostrołęckiego zatrzymali dwóch nastolatków, którzy, choć nie działali razem, jednej nocy dwukrotnie ukradli i rozbili ten sam samochód. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatów w Myszyńcu i Łysych w województwie mazowieckim zatrzymali 17-latka i 18-latka z powiatu ostrołęckiego pod zarzutami kradzieży pojazdu.

Nastolatkowie są oskarżeni o przywłaszczenie samochodu marki hyundai, który został znaleziony rozbity w lesie. Sprawa jest o tyle nieoczywista, że sprawcy działali niezależnie od siebie. Najpierw samochód ukradł jeden z nich. Wkrótce rozbił się nim jednak o drzewo i porzucił. Pojazdem zainteresował się wtedy drugi z zatrzymanych, który po krótkiej przejażdżce również spowodował wypadek i uciekł.

Samochód skradziono dwukrotnie jednej nocy. Policja zatrzymała nastolatków

Do zdarzenia doszło w nocy 30 grudnia. Właściciel pojazdu poinformował o kradzieży policję. Niecałą godzinę po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze z Łysych znaleźli pojazd na jednej z dróg leśnych. "Samochód był rozbity i leżał na boku" - podaje kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

W toku śledztwa policjanci ustalili, że kradzieży dokonał 17-latek z Myszyńca. Nastolatek nie zajechał jednak daleko. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, po czym nie był już w stanie wrócić na drogę. Kiedy wychodził z ukradzionego auta, zauważyli go znajomi, którzy odwieźli go do domu.

Samochód został porzucony, lecz niedługo potem był już z powrotem na drodze. Do auta wsiadł bowiem 18-latek z Łysych, któremu udało się wyjechać z rowu. Po przejechaniu kilku kilometrów on także miał wypadek. Samochód przewrócił się na bok po najechaniu na skarpę. Nastolatek także uciekł z miejsca zdarzenia.

Obaj nastoletni złodzieje zostali zatrzymani przez policję w przeciągu doby od kradzieży. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.