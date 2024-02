NATO reaguje na słowa Trumpa. "Podważa nasze bezpieczeństwo"

- Jakakolwiek sugestia, że sojusznicy NATO nie będą się bronić, podważa bezpieczeństwo całego sojuszu i naraża amerykańskich i europejskich żołnierzy na ryzyko - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do słów Donalda Trumpa. Były prezydent walczy o nominacje Partii Republikańskiej, sondaże wskazują na jego powrót do Białego Domu.

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego w niedzielnym oświadczeniu skrytykował ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa. Jens Stoltenberg stwierdził, że jakakolwiek sugestia iż sojusznicy NATO nie będą się wzajemnie bronić podważa bezpieczeństwo całego Sojuszu.

"To naraża żołnierzy amerykańskich i europejskich na zwiększone ryzyko" - dodał.

Słowa Donalda Trumpa. NATO reaguje

"Każdy atak na NATO spotka się ze zjednoczoną i zdecydowaną reakcją" - stwierdził Stoltenberg, odpowiadając na komentarz byłego prezydenta USA Donalda Trumpa o braku ochrony sojuszników NATO, którzy nie płacą wystarczająco dużo na funkcjonowanie struktur sojuszu.

ZOBACZ: Donald Tusk reaguje na słowa Donalda Trumpa. Odpowiedział mu Andrzej Duda

Były przywódca USA Donald Trump stwierdził podczas ostatniego wieczoru wyborczego, że jeśli wróci do Białego Domu, nie będzie pomagał atakowanym przez Rosję państwom, jeśli zalegają one z płatnościami dla NATO. - Zachęcałbym (Rosję - red.), by robiła, co chce - sprecyzował. Republikański polityk podkreślił, że "rachunki trzeba płacić".

Przyszłość NATO. Donald Tusk z apelem do prezydenta

Na słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych zareagował również premier Donald Tusk, który zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o poruszenie tematu kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa na Radzie Gabinetowej zaplanowanej na 13 lutego na godz. 13:00.

ZOBACZ: Andrzej Duda biega po lesie i zapowiada ważne święto. "Wiosna za pasem"

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy na portalu X, gdzie wskazał że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władzę.

"Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów w USA" - napisał prezydent, dodając że obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy naszym interesom gospodarczym.

Wybory w USA. Trump może wrócić do Białego Domu

Sześćdziesiąte wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na 5 listopada 2024 roku. 25 kwietnia ubiegłego roku obecnie urzędujący prezydent Joe Biden ogłosił, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Jego przeciwnikiem najprawdopodobniej będzie Donald Trump, który przegrał z kandydatem Partii Demokratycznej w 2020 roku.

ZOBACZ: Donald Trump o NATO. Gorąca dyskusja w Polsat News. "Jest poważnym ryzykiem"



Obecne sondaże sprzyjają Trumpowi. Styczniowe badanie poparcia agencji Reuters/Ipsos wskazało, że 40 proc. amerykańskich wyborców zagłosowałoby na Donalda Trumpa, 34 proc. - na Joe Bidena. Około 67 proc. respondentów stwierdziło również, że "ma dość oglądania tych samych kandydatów w wyborach prezydenckich i chcą kogoś nowego".