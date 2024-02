"Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" - zapytał premier Donald Tusk w reakcji na wypowiedź byłego prezydenta USA Donalda Trumpa o działaniach Stanów Zjednoczonych w przypadku rosyjskiej agresji. Szef polskiego rządu swoje słowa skierował do Andrzeja Dudy.

W niedzielę Donald Tusk nawiązał - we wpisie w mediach społecznościowych - do wypowiedzi Donalda Trupma - prawdopodobnego rywala Joe Bidena w zbliżających się amerykańskich wyborach prezydenckich.

Trump, na spotkaniu z wyborcami w Południowej Karolinie, przytoczył swoją rozmowę z jednym z przywódców państw Sojuszu, który pytał go, czy - jeśli jego kraj ma zaległości w płatnościach na NATO - to USA obronią go w razie ataku Rosji.

- Dopytałem: "Nie zapłaciliście, zalegacie z płatnościami?". Tamten odpowiedział: "Tak". "Nie, nie chroniłbym cię" - stwierdził Trump. - W rzeczywistości zachęcałbym (Rosję - red.), by robiła, co chce - kontynuował, podkreślając, iż "trzeba płacić rachunki".

USA nie ochronią kraju NATO po rosyjskiej agresji? Reakcje na wypowiedź Trumpa

Wypowiedź Trumpa wzbudziła kontrowersje za Atlantykiem - Biały Dom zareagował na nią w krytyczny sposób.

Głos zabrał też premier RP Donald Tusk. Opublikował wpis na platformie X.

"Prezydent Duda: 'Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa'. Prezydent Trump: 'Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO'. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" - zapytał szef polskiego rządu, zwracając się do Andrzeja Dudy.

Prezydent zapowiedział spotkanie Rady Gabinetowej na 13 lutego na godzinę 13:00.

- Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju, m.in. takie jak CPK, elektrownia atomowa, jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że jest to dla niego "kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń, za możliwości rozwoju Polski". - Liczę na merytoryczną dyskusję - podkreślił.

Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. W jej skład wchodzą członkowie Rady Ministrów, obradujący pod przewodnictwem głowy państwa. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, nie ma też możliwości podejmowania wiążących decyzji.

