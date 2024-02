"Wiosna za pasem! Przypominam, że za trzy dni Walentynki, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato i wakacje" - napisał Andrzej Duda w mediach społecznościowych udostępniając zdjęcie z biegania po lesie. W podobnym czasie premier apelował do głowy państwa o rozszerzenie tematu posiedzenia Rady Gabinetowej. To reakcja na ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa

Prezydent Andrzej Duda opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z biegania po lesie.

"Przypominam, że za trzy dni Walentynki, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato i wakacje" - napisał Andrzej Duda, wskazując że czas ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo w taki sposób nie da się poprawić kondycji i sylwetki.

Prezydent zachęcił również, aby zmuszać się do aktywności fizycznej, nawet jeśli miałaby być ograniczona tylko do weekendów.

"Spróbujcie! W lecie będziecie się czuli i wyglądali lepiej pod każdym względem" - dodał we wpisie, który pojawił się w internecie w podobnym czasie, co apel premiera Tuska do głowy państwa o poruszenie na Radzie Gabinetowej tematu kontrowersyjnej wypowiedzi Donalda Trumpa.

Donald Trump walczy o Biały Dom. Premier apeluje do prezydenta

Były prezydent USA i prawdopodobnie ponowny kandydat republikanów na ten urząd Donald Trump na spotkaniu z wyborcami w Południowej Karolinie przytoczył swoją rozmowę z jednym z przywódców państw Sojuszu, który pytał go, czy - jeśli jego kraj ma zaległości w płatnościach na NATO - to USA obronią go w razie ataku Rosji.

- Dopytałem: "Nie zapłaciliście, zalegacie z płatnościami?". Tamten odpowiedział: "Tak". "Nie, nie chroniłbym cię" - relacjonował Trump.

- W rzeczywistości zachęcałbym (Rosję - red.), by robiła, co chce - kontynuował republikanin, podkreślając, iż "trzeba płacić rachunki".

ZOBACZ: Donald Tusk reaguje na słowa Donalda Trumpa. Odpowiedział mu Andrzej Duda

Słowa polityka wzbudziły wiele kontrowersji. Premier w niedzielę zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o poruszenie tematu na Radzie Gabinetowej, która odbędzie się 13 lutego. Donald Tusk chce omówić możliwe zagrożenie ze strony Rosji i zmiany w polityce zagranicznej USA w razie wygranej Trumpa.

Prezydent apeluje o aktywność. W tle Rada Gabinetowa

Po udostępnieniu zdjęcia na Instagramie, prezydent zabrał głos również na portalu X, gdzie wskazał że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władzę.

"Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów w USA" - napisał prezydent, dodając że obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy naszym interesom gospodarczym.

ZOBACZ: Donald Trump o NATO. Gorąca dyskusja w Polsat News. "Jest poważnym ryzykiem"



"Dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce ostatnich ośmiu lat, my wydajemy na obronność 4 proc. PKB. Dzięki temu Polska jest i będzie bezpieczna" - dodał Andrzej Duda.