- Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - powiedział Mariusz Błaszczak na piątkowej konferencji w Sejmie.

ZOBACZ: Spór o Prokuratora Krajowego. Zastępcy A. Bodnara składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa



- Adam Bodnar jest drugim obok pułkownika Sienkiewicza "domykaczem" systemów w państwie Donalda Tuska. Jego działania mają zapewnić bezkarność tym, którzy reprezentują koalicję 13 grudnia i tym, którzy łamią prawo, łamią konstytucję RP - uzasadnił były szef MON.

Wotum nieufności dla Adama Bodnara. Mariusz Błaszczak komentuje

Poseł PiS stwierdził, że obecny rząd łamie polskie ustawy, a jako przykład podał "zamach" na media publiczne i prokuraturę. - Sam Adam Bodnar poważył się na zamach w stosunku do prokuratury - mówił.



- Ten cały system, który próbuje wprowadzić koalicja 13 grudnia rujnuje praworządność w Polsce, za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar, bo jest ministrem sprawiedliwości. To Adam Bodnar jest tym, który powinien dbać o praworządność w RP, ale ze swoich obowiązków się nie wywiązuje - podkreślił.

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak o głosowaniu nad budżetem. "Nie robimy happeningów"



Mariusz Błaszczak wspomniał o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec Adama Bodnara już w czwartek na antenie Polsat News w programie "Graffiti". Jednakże wtedy nie podał dokładnej daty, kiedy PiS ma taki wniosek złożyć.



- Minister sprawiedliwości złamał prawo. Próbuje przejąć prokuraturę. Złamał prawo, ewidentnie próbując odsunąć Prokuratora Krajowego - nie ma takiego stanowiska, jak "pełniący obowiązki Prokuratora Krajowego" - wypowiadał się o Adamie Bodnarze podczas programu.