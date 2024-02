- Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego na to wpływu - zaznaczył. Kaczyński odniósł się także do trwających protestów rolników.

- Sądzę, że pan komisarz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję - powiedział w Sejmie Jarosław Kaczyński zapytany przez dziennikarzy o ocenę działań unijnego komisarza ds. rolnictwa.

- Będę go dzisiaj o to prosił telefonicznie - zaznaczył prezes PiS. - Ale czy zakończy, tego nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie - wyjaśnił.

Jak dodał polityk, "to jest wyłącznie jego decyzja". - Ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć - powtórzył.

- To zresztą jest jej skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez większość - przekazał prezes PiS.

Kaczyński: Polityka Unii prowadzi do upadku rolnictwa

Prezes PiS odniósł się do trwających strajków rolników. - Protesty są uzasadnione, bo polityka Unii prowadzi do upadku rolnictwa - zaznaczył.

Kaczyński stwierdził, że to jego ugrupowanie zablokowało napływ ukraińskich towarów do Polski.

- Myśmy im pozwolili (Ukraińcom - red.), w gruncie rzeczy, na przewóz produktów przez Polskę. Ale one, jakimś dziwnym trafem, trafiały nie dalej tylko do Polski. W kwietniu ubiegło roku ogłosiliśmy, że będziemy to blokować i to zrobiliśmy - powiedział prezes.

- Dziś władza jest pod tym względem niezdecydowana - zaznaczył Kaczyński.

- Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej to sprawy rolnictwa muszą być uregulowane. Gdyby była pełna swoboda eksportu towarów ukraińskich do Europy to rolnictwo w Polsce by upadło - przekazał były premier.

- W Ukrainie warunki produkcji są lepsze. Bo konkurencja jest niemożliwa. Ja o tym mówiłem - wyjaśnił prezes PiS. - Obecna władza jest tutaj zagubiona. Protesty te maja podstawy z punktu widzenia rolnika - powiedział prezes.

- To, co się wyprawia z w Unii, to jakieś szaleństwo. Nie wiadomo czy to jest szaleństwo ideologiczne, które niszczyło Europę i doprowadzało do ludobójstwa, czy to są jakieś interesy - podsumował Kaczyński.

