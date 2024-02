Centrum Informacyjne Sejmu (CIS) zdementowało informacje przekazywane przez Kaczyńskiego, o czym jako pierwsza informowała Wirtualna Polska.

"Dementujemy pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby komendant Straży Marszałkowskiej przekazał posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jakiekolwiek pismo. Jedyną czynnością dokonaną przez komendanta Michała Sadonia była skrótowa adnotacja na odpisie postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie Macieja Wąsika, z którym przyszedł prezes PiS" - przekazało CIS.

Sejm odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu. CIS podał swoją wersję

Chodzi o pismo, które - jak twierdził Kaczyński - otrzymał od Straży Marszałkowskiej ws. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. We wtorek, po tym jak politycy nie zostali wpuszczeni na teren Sejmu, odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli PiS. Jarosław Kaczyński pytany o to, czy będą podejmowane kolejne próby wejścia na teren Sejmu, zaprzeczył.

- Chodziło o to, żeby pewna część naszego klubu, te osoby najbardziej znane, porozmawiała z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej i uzyskały to, co żeśmy uzyskali - mówił, mając na myśli pismo potwierdzające, że na polecenie Szymona Hołowni straż miała nie wpuszczać Kamińskiego i Wąsika do Sejmu. Później Kaczyński dodał, że otrzymane pismo będzie stanowić "materiał procesowy".

CIS przekazało, jak - jego zdaniem - wyglądało spotkanie komendanta Straży Marszałkowskiej z Kaczyńskim. "Podczas spotkania poseł Jarosław Kaczyński okazał komendantowi Sadoniowi odpis postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. I NSW 1268/23, dotyczącego sprawy Macieja Wąsika. Komendant potwierdził otrzymanie tego dokumentu i wyjaśnił obszernie ustnie (oraz skrótowo pisemnie) podstawy prawne działania Straży Marszałkowskiej w dn. 7 lutego 2024 r., dotyczące niewpuszczenia na teren Sejmu byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" - poinformowało.

Przypomnijmy, że 7 lutego skazani prawomocnym wyrokiem posłowie próbowali wejść się do Sejmu. Pomagali im w tym politycy PiS m.in. Antoni Macierewicz czy Rafał Bochenek. Mimo szarpaniny ze Strażą Marszałkowską Wąsikowi i Kamińskiemu nie udało się dostać do Sejmu. Służby przekazały im, że jeśli chcą wejść do siedziby izby niższej, powinni udać się do biura przepustek.