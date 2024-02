Pod koniec stycznia Michał Kołodziejczak zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego z mównicy sejmowej. Powiedział "panie Kaczyński", co wyraźnie nie spodobało się politykowi PiS, który woli być określany prezesem. W odpowiedzi Kaczyński nazwał go "gówniarzem".

Wiceminister rolnictwa nie pozostał mu dłużny. Napisał do lidera opozycji długi list, w którym ocenił jego zachowanie. W piśmie zwrócił się do niego - zgodnie z oczekiwaniami Kaczyńskiego - "panie prezesie".

Kołodziejczak oburzony słowami Kaczyńskiego. "Niegodne inteligenta"

"Obraźliwe słowa, które skierował Pan do mnie (...) podczas wypełniania przeze mnie obowiązków posła, uważam za uwłaczające, niegodne człowieka i warszawskiego inteligenta - zaczął Kołodziejczak.

Lider AgroUnii przypomniał, że to kolejny raz, gdy prezes PiS zachował się w sposób sugerujący patrzenie z góry na innych parlamentarzystów.

"To nie pierwszy raz, kiedy w bezczelny, paternalistyczny sposób zwraca się Pan do wybranych przez naród działaczy politycznych. Podobnie albo nawet jeszcze gorzej potraktował Pan wybitnych polityków, próbując pozbawić ich czci i godności" - czytamy w opublikowanym w serwisie X liście. Kołodziejczak dodał: Ale to siebie pozbawił Pan godności.

Kołodziejczak do Kaczyńskiego: Musi pan pozbyć się kompleksów

Poseł uznał, że zachowanie Kaczyńskiego - np. wtedy, gdy "kradł program rolny Andrzeja Leppera" - pokazuje, "jaki jest jego prawdziwy stosunek do przedstawicieli ludu". Podobnie - jak stwierdził wiceminister - Kaczyński traktuje Lecha Wałęsę: Jak przysłowiowego robola.

"Fakty są jednoznaczne i nieubłagane. Postrzega Pan polską prowincję i kulturę wiejską jako gorszą, 'drugą', która może tylko śpiewać i tańczyć, tak jak zagra jej PiS. Postrzegana jest ona przez Pana jako kraina niemal egzotyczna, obca, którą można gardzić, lecz nie sposób się z nią identyfikować" - pisał Kołodziejczak.

"Dziś ten, kto świadomie i podstępnie dzieli naród, nie jest patriotą. Musi wyzbyć się Pan raz na zawsze kompleksów wobec swojego lepszego 'towarzystwa', przed którym się Pan od lat uwiarygodnia, gardząc przedstawicielami ludu" - podsumował przedstawiciel rolników.

Michał Kołodziejczak zaapelował do prezesa, by już nigdy nie zwracał się niego ani innych posłów w podobny sposób. "Nie życzę sobie w przyszłości tego rodzaju wypowiedzi z Pana strony" - zakończył polityk.