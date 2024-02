Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiadają, że będą chcieli przyjść w środę do Sejmu i zasiąść na sali plenarnej.

"Jestem posłem. Stwierdził to Sąd Najwyższy Poniżej fragment uzasadnienia orzeczenia SN uchylającego postanowienie Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia naszych mandatów. Wyrok SO z 20 grudnia nie wywołuje skutku prawnego w postaci utraty wybieralności. Do zobaczenia w Sejmie!" - napisał Wąsik we wtorek.