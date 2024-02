Przed Sejmem doszło do awantury. Politycy PiS - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - którzy uważają, że są posłami, próbują wejść do budynku. Uniemożliwia to Straż Marszałkowska. - Wykonywali swoje obowiązki - przekazał szef Kancelarii Sejmu. W pewnej chwili doszło do przepychanki z funkcjonariuszami. Zobacz nagrania.

We wtorek Mariusz Kamiński powiedział: Jestem posłem, zamierzam stawić się na posiedzenie Sejmu i wykonywać swój mandat. Dodał, że zarówno on, jak i Maciej Wąsik, mają demokratyczne mandaty do tego, by zasiadać w parlamencie.

Awantura przed Sejmem. Kamiński i Wąsik zmierzają do środka

W środę przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie zgromadzili się politycy PiS - m.in. prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek. Wspierają oni Wąsika i Kamińskiego, którzy chcą dostać się na salę plenarną.

Na miejscu rozegrała się przepychanka polityków ze Strażą Marszałkowską. Wcześniej usłyszeli, że mogą wejść do Sejmu, jednak najpierw muszą udać się po przepustkę.

- Zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty. Widzicie co się dzieje. To jest wielkie oszustwo - mówił Maciej Wąsik przed Sejmem.

Z tłumu słychać było okrzyki, m.in. "zostawić posłów!". - Co wy robicie, wstyd! - krzyczała jedna ze zgromadzonych, gdy funkcjonariusze blokowali Kamińskiego i Wąsika.

Mariusz Kamiński próbuje wejście do Sejmu z grupą posłów PiS. Przepychanki ze Strażą Marszałkowską@Int_Wydarzenia pic.twitter.com/Mkr6NpdO6u — Jakub Krzywiecki (@kubakrzywiecki) February 7, 2024

Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu, w rozmowie z Polsat News przekazał, że Straż Marszałkowska wykonywała swoje obowiązki. Chciała zapewnić bezpieczne wejście innym posłom, którzy kierują się do środka budynku.

M. Kamiński i M. Wąsik chcą wejść na salę plenarną. "Mogą"

Rano na temat sprawy wypowiedział się wicemarszałek Piotr Zgorzelski, który stwierdził, że politycy mają prawo wejść na salę.

ZOBACZ: Posiedzenie Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiadają udział w obradach. Oglądaj

- Prezydium Sejmu stoi na stanowisku, że trzeba przestrzegać prawa. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są byłymi posłami, wiec mogą wejść na salę obrad - przekazał w środę rano dziennikarzom.