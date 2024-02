Poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł przekazał w mediach społecznościowych nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Napisał, że "walczy on dziś o życie".

"Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej - jak tylko to możliwe - wrócić do swoich obowiązków" - podkreślił.

Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że Ziobro przechodzi obecnie "agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe". "Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę - to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy" - dodał Warchoł.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro wystosował apel. "Prosił mnie, żeby przekazać"

Poseł podkreślił, że według statystyk zaawansowany rak przełyku, którego rozpoznano u Ziobry, daje złe rokowania. "Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem pięciu lat umiera ok. 90 proc. chorych. (...) Ale to mroczna statystyka - wyjaśnił Warchoł.

Wątpliwości co do choroby Zbigniewa Ziobry. "Udostępni dokumentację"

Słowa polityka padły po tym, jak w "Newsweeku" pojawiały się teksty na temat Ziobry. Jeden z nich dotyczył m.in. tego, że niektórzy posłowie PiS nie wierzą w chorobę założyciela Suwerennej Polski.

"Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych" - napisał Warchoł.

ZOBACZ: Europosłowie PiS bez immunitetów. Zbigniew Ziobro mówi o "nowym, wspaniałym świecie"

Parlamentarzysta przekazał w swoim wpisie, że - jeśli zdrowie pozwoli - Ziobro stawi się przed komisjami.

Wcześniej o planie dotyczącym przesłuchania Ziobry, w sprawie m.in. wyborów kopertowych, mówiła w programie u Agnieszki Gozdyry Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Stwierdziła, że - jeśli będzie trzeba - Ziobro zostanie przesłuchany w szpitalu.