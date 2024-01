Była członek zarządu Link4, a prywatnie żona byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry rozpocznie nową pracę w Parlamencie Europejskim. Portal wPolityce.pl donosi, że Patrycja Kotecka-Ziobro będzie doradzać eurodeputowanym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy delegacja PiS.

Żona Ziobry z nową posadą w Parlamencie Europejskim

W lutym 2023 roku Patrycja Kotecka-Ziobro zrezygnowała z zasiadania w zarządzie grupy Link4, gdzie wcześniej pełniła funkcję dyrektora marketingu oraz sprzedaży online. W spółce zajmowała się również koordynacją projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

ZOBACZ: Prezes Europejskiego Banku Centralnego ostrzega przed Trumpem

Efektywne kampanie reklamowe prowadzone przez zespół Koteckiej miały przynosić spółce Link4 znaczne zyski. "Pod kierownictwem Patrycji Koteckiej-Ziobro wprowadzono rozwiązania marketingowe, powodujące przyrost klientów o ponad pół miliona, a przypis składki wzrósł z 460 mln do ponad 1 mld zł" - napisano w informacji prasowej.

Mąż Koteckiej, Zbigniew Ziobro usunął się w cień z życia politycznego, do czego miał go skłonić zły stan zdrowia. Przedstawiciele Suwerennej Polski poinformowali pod koniec ubiegłego roku, że były minister sprawiedliwości z przyczyn zdrowotnych nie będzie mógł kierować dalej partią, a jego miejsce zajmie Patryk Jaki.

Kotecka-Ziobro wybiera się do Brukseli. Poprowadzi kampanie polityczne

Przed przejściem do sektora biznesowego, Patrycja Kotecka zdobywała doświadczenie jako dziennikarka, rozpoczynając swoją karierę w TVP. Początkowo zajmowała się tam zbieraniem dokumentacji dla programu Bogusława Wołoszańskiego. Później pełniła funkcję dziennikarki śledczej, m.in. w "Super Expressie" i "Życiu Warszawy", gdzie została uhonorowana tytułem Dziennikarki Roku. W 2005 roku była gospodynią programu "Reporter" w TV4, co przyniosło jej nominację do nagrody Grand Press.

ZOBACZ: Europosłowie PiS bez immunitetów. Zbigniew Ziobro mówi o "nowym, wspaniałym świecie"

W 2006 roku powróciła do TVP, początkowo jako współtwórczyni programów publicystycznych i koordynatorka projektu TVP Info, a następnie od 2006 do 2009 roku pełniła funkcję wiceszefowej Agencji Informacji TVP. W lutym 2009 roku, na wniosek pełniącego obowiązki prezesa TVP Piotra Farfała, została zwolniona z pracy w tej instytucji.