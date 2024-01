- Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze - mówi poseł Michał Wójcik, który przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wystosował specjalny apel, by nie bagatelizować nawet pozornie nieuciążliwych objawów choroby.

Informacje o chorobie Zbigniewa Ziobry zaczęły krążyć w przestrzeni publicznej, gdy poseł nie pojawił się w Sejmie na głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego i późniejszym wyborze Donalda Tuska na premiera.

- U Zbigniewa Ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy. Ta diagnoza spadła na niego i na nas niczym grom z jasnego nieba - mówił w grudniu w rozmowie z Interią Patryk Jaki, który pełni obowiązki prezesa Suwerennej Polski. Poseł Jacek Ozdoba informował w styczniu, że były minister poddawany jest bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu.

Zbigniew Ziobro z apelem: Nie bagatelizujcie objawów

Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia polityka przekazał w środę wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik. Były minister przez wiceprezesa swojej partii zwrócił się z apelem do Polaków.

- Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku - wyjaśnił Wójcik w rozmowie z "Super Expressem".

Poseł dodał, że przez lata Zbigniew Ziobro zmagał się z chrypą. Myślał jednak, że jest to objaw alergii. Mimo wizyt u "różnych lekarzy" minister odkładał przeprowadzenie kompleksowych badań przez pracę w resorcie. Ostatecznie choroba nowotworowa została wykryta w zaawansowanej fazie.

- Wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno - podkreślił Michał Wójcik. Dodał, że były minister przyjmuje ciężką chemię i walczy o powrót do zdrowia i polityki. Poseł zaapelował o modlitwę nad partyjnym kolegą.