Nadzwyczajne posiedzenie parlamentu zostało zwołane na poniedziałek przez opozycję. Brali w nim udział amerykański wysłannik do Budapesztu wraz z ambasadorami innych krajów NATO, w tym Danii i Polski - podaje Reuters.

Wobec braku posłów koalicji na sali, nie zebrano kworum potrzebnego do przeprowadzenia głosowania.

Wniosek Szwecji o członkostwo w NATO

Węgry są jedynym krajem NATO, który nie ratyfikował wniosku Szwecji o członkostwo w Sojuszu. Proces ten wymaga poparcia wszystkich członków.



- To bardzo nieprzyjemne, że do dziś oni (Fidesz - red.) blokują przystąpienie Szwecji do NATO - powiedział w parlamencie Mate Kanasz-Nagy, poseł opozycyjnej partii LMP. Jego słowa odbiły się echem w na wpół pustej sali, podczas gdy wysłannicy siedzieli na galerii dla publiczności - pisze Reuters.

ZOBACZ: Węgry dają Szwecji zielone światło? V. Orban zadeklarował działania

- On (Orban - red.) chce faworyzować Putina, rozbijając w ten sposób jedność NATO - powiedziała Agnes Vadai, parlamentarzystka opozycyjnej Koalicji Demokratycznej.



Szwedzka kandydatura do NATO może zostać ratyfikowana, gdy węgierski parlament ponownie zbierze się na sesję. Nastąpi to po przerwie zimowej pod koniec lutego.

Viktor Orban zaprasza szefa szwedzkiego rządu

Premier Viktor Orban twierdzi, że jego rząd popiera przystąpienie Szwecji do sojuszu, ale odpowiednia ustawa utknęła w parlamencie od połowy 2022 roku.

"Ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO może nastąpić na początku zwykłej sesji parlamentarnej, ale będzie to wymagało spotkania obu premierów w Budapeszcie" – napisał w poniedziałek na Facebooku Mate Kocsis, lider frakcji parlamentarnej Fideszu. "Jeśli przystąpienie do NATO jest ważne dla Szwedów, przyjadą tutaj, tak jak pojechali do Turcji" – dodał polityk.

ZOBACZ: Turcja. Szwecja bliżej NATO. Ruch prezydenta Erdogana

W niedzielnym wywiadzie dla belgijskiej telewizji VRT szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto powiedział, że choć rząd popiera przystąpienie Szwecji do Sojuszu, to wielu posłom Fideszu nie podoba się płynąca ze Sztokholmu krytyka stosunków panujących na Węgrzech.

Orban zaprosił 23 stycznia szefa szwedzkiego rządu Ulfa Kristerssona do Budapesztu w celu "wzmocnienia stosunków dwustronnych między Węgrami i Szwecją poprzez pogłębienie wzajemnego zaufania".

Kristersson stwierdził, że jest gotów odwiedzić Budapeszt, ale dopiero po tym, jak węgierski parlament zagłosuje za przystąpieniem jego kraju do NATO.

WIDEO: "Ikona Mórz" wypłynęła. Na pokładzie baseny, kina i sale balowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/ sgo / polsatnews.pl / PAP