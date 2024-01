Prezydent Recep Tayyip Erdogan podpisał zgodę na członkostwo Szwecji w NATO - informuje Reuters. Wcześniej zgodę wyraził turecki parlament. Wniosek władz w Sztokholmie wymaga jeszcze decyzji Węgier. W przyszłym tygodniu w Budapeszcie ma dojść do spotkania premiera Ulfa Kristerssona z Viktorem Orbanem.

Prezydent Turcji ratyfikował decyzję Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. "Z radością przyjmujemy zgodę Turcji na ratyfikację przystąpienia Szwecji do NATO. W ten sposób osiągnięto kluczowy kamień milowy na drodze Szwecji do członkostwa w NATO" - napisano w mediach społecznościowych na koncie premiera Szwecji Ulfa Kristerssona.

Turcja musi jeszcze przekazać do Waszyngtonu, zgodnie z zasadami NATO, dokument końcowy – instrument ratyfikacyjny.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski nie gryzł się w język. "Putin was pożre, NATO, UE i demokrację"

Szwecja bliżej NATO. Ruch prezydenta Erdogana

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji ratyfikowało we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Parlament w tej sprawie obradował przez cztery godziny w składzie 600-osobowym.

Obecnie jedynym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nie ratyfikował przystąpienia Szwecji do NATO są Węgry. Wszyscy członkowie muszą zatwierdzić wniosek w przypadku rozszerzenia organizacji o nowy kraj.

ZOBACZ: Władimir Putin: Rosja nie ma żadnego interesu, żeby walczyć z NATO

Premier Szwecji zgodził się na wizytę w Budapeszcie i rozmowy w sprawie przyszłości NATO. Ulf Kristersson jeszcze w środę odmówił negocjacji z Węgrami w sprawie akcesji swojego kraju. W czwartek wysłał list do węgierskiego premiera, w którym napisał, że spotkanie jest możliwe w najbliższym dogodnym terminie. Obaj spotkają się za tydzień na szczycie unijnym w Brukseli. Kristersson liczy jednak, że Węgrzy szybko zagłosują w sprawie przyjęcia Szwedów do Sojuszu.

Kierownictwo rządzącego Węgrami Fideszu zdecyduje o głosowaniu w sprawie przyjęcia Szwedów do Sojuszu dopiero po spotkaniu premierów obu państw.

Dobra informacja dla Turcji. Ma dostać F-16 od USA

Prezydent Joe Biden wysłał w środę list do kongresmenów, w którym wezwał ich do wydania zgody na sprzedaż Turcji samolotów F-16 - przekazał w środę Reuters. Ankara uzależniała ratyfikację akcesji Szwecji do NATO od sfinalizowania tej transakcji.

ZOBACZ: Wielka operacja NATO na Bałtyku. Dowodzili nią Polacy

Według źródeł agencji, Biały Dom nie wysłał jeszcze formalnej notyfikacji na temat planowanej sprzedaży samolotów F-16 oraz zestawów modernizacyjnych do starszych maszyn tego typu, ale prawdopodobnie zrobi to po podpisaniu ustawy przez Erdogana. Turcja złożyła ofertę kupna samolotów jeszcze w 2021 r., po tym, jak została wykluczona z programu myśliwców F-35 z powodu kupna rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400.

Rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel podkreślił w środę, że zarówno prezydent Biden, jak i szef dyplomacji USA Antony Blinken popierają transakcję, jednak wciąż "kluczową" rolę w tej kwestii musi odegrać Kongres.