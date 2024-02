W nocy z niedzieli na poniedziałek raper Killer Mike zdobył trzy statuetki w trakcie 66. gali wręczenia nagród Grammy: dla najlepszego albumu rapowego oraz w kategoriach najlepsza piosenka rapowa i najlepszy rapowy występ za utwór "Scientists And Engineers".

- To jest wiadomość dla wszystkich, którzy uważają, że można być za starym na rap. Utrzymujemy hip-hop przy życiu. Nigdy, przenigdy nie przestawajcie dążyć do celu. Mnie nie można powiedzieć, że marzenia się nie spełniają - mówił ze sceny.

Gala Grammy. Raper Killer Mike aresztowany przez policję

Kilka godzin później raper został aresztowany przez policję. Po rozdaniu nagród do sieci trafiło nagranie, na którym można zobaczyć jak funkcjonariusze wyprowadzają muzyka w kajdankach z miejsca, gdzie odbywała się gala. Nagranie opublikował portal The Hollywood Reporter.

Rzecznik policji poinformował, że do zatrzymania rapera doszło w następstwie sprzeczki około godziny 16 miejscowego czasu. Został on aresztowany za wykroczenie. Mężczyzna był przesłuchiwany przez policję. Adwokat muzyka nie przekazał mediom żadnych informacji w tej sprawie.

Przed godziną 22 miejscowego czasu prawnik przekazał, że Killer Mike został zwolniony i opuścił posterunek. Dodał, że jego klient będzie mógł w końcu "świętować swoją wygraną".

Nagrody Grammy 2024. Kto wygrał?

W tym roku wśród zwycięzców Grammy dominowały kobiety. W kategorii album roku statuetkę zdobyła Taylor Swift za krążek "Midnigths". Piosenką Roku została "What Was I Made For?", ballada śpiewana przez Billie Eilish, którą widzowie mogli posłuchać w filmie Grety Gerwig pt. "Barbie". Utwór nagrodzony został również w kategorii najlepsza piosenka do mediów wizualnych.

Piosenka Miley Cyrus pt. "Flowers" także została wyróżnion w dwóch kategoriach. Artystka zdobyła wyróżnienie za najlepszy występ solowy oraz nagranie roku w gatunku pop. Najlepszym nowym artystą okazała się Victoria Monét, a statuetka za najlepsze nagranie w kategorii pop/dance zdobyła Kylie Minogue za utwór "Padam, Padam".