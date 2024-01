Joanna Kulig pochwaliła się w mediach społecznościowych dobrą nowiną. Aktorka oficjalnie potwierdziła, że została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oznacza to, że będzie miała wpływ na przyznawanie Oscarów. "Jestem podekscytowana" - podkreśliła gwiazda.

Joanna Kulig znalazła się wśród 11 tys. przedstawicieli świata filmu, którzy zdecydują o przyznaniu Oscarów. Oprócz polskiej aktorki do tego zaszczytnego grona dołączyło 398 osób ze świata filmu, w tym hollywoodzki aktor Colin Farrell czy francuska aktorka Noemie Merlant.

Kulig zagrała w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie". Od tego czasu pojawia się na festiwalach filmowych, a także występuje w światowych produkcjach.

Oscary 2024. Joanna Kulig w Amerykańskiej Akademii Filmowej

Informacja o tym, że Joanna Kulig otrzymała zaproszenie do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej pojawiła się w sieci kilka miesięcy temu. Teraz jednak potwierdzono to oficjalnie.

Gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie i potwierdziła, że oficjalnie została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej. Na fotografiach pokazała, jak wyglądają kulisy pracy przy nadchodzącej ceremonii wręczenia Oscarów, która odbędzie się w marcu.



"Jestem bardzo podekscytowana, że mogę zostać nową członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej" - napisała na Instragramie. Wyrazy uznania pod postem zostawili między innymi: Sylwia Grzeszczak, Andrzej Chyra, Ralph Kamiński i Daria Zawiałow.

Joanna Kulig będzie miała teraz realny wpływ na to, kto zostanie nagrodzony Oscarem. Członkostwo w Amerykańskiej Akademii Filmowej jest dożywotnie i najczęściej zapraszane są do niej osoby nominowane do Oscara albo takie, które zostały zgłoszone przez obecnego członka za znaczący wkład w rozwój kina.

