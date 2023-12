"Kiedy Taylor Swift opowiada ci historię, słuchasz, bo wiesz, że będzie dobra - nie tylko dlatego, że miała niezwykłe życie, ale dlatego, że jest niezwykłą gawędziarą" - czytamy w uzasadnieniu wyboru na stronie tygodnika "Time".

Swift jest jedną z największych gwiazd współczesnej muzyki popowej. "Jako gwiazda popu znajduje się w elitarnym gronie, obok Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny; jako autorka piosenek była porównywana do Boba Dylana, Paula McCartneya i Joni Mitchell. Jako bizneswoman zbudowała imperium warte, według niektórych szacunków, ponad miliard dolarów. A jako celebrytka - która z racji bycia kobietą jest analizowana pod kątem wszystkiego, od tego, z kim się umawia, po to, co nosi - od dawna przyciąga uwagę i wie, jak ją wykorzystać" - pisze o niej "Time".

ZOBACZ: Wielka Brytania. Taylor Swift odrzuciła propozycję występu na koronacji króla Karola III

Muzyka Taylor Swift jest jedną z najlepiej sprzedających się na całym świecie. Amerykanka ma na koncie ponad 50 mln sprzedanych albumów i 150 mln singli.

Zdobyła wiele nagród muzycznych - kilkanaście nagród Grammy i ponad 20 statuetek Billboard Music Awards. W 2010, 2015 i 2019 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi tygodnika "Time". W 2022 roku odebrała tytuł doktorski na Uniwersytecie Nowojorskim z dziedziny sztuk pięknych.

Nominowani do tytułu "Człowieka Roku 2023" byli: hollywoodzcy scenarzyści i aktorzy, Xi Jinping, Taylor Swift, Sam Altman, Prokuratorzy Trumpa, lalka Barbie, Władimir Putin, Król Karol III, Jerome Powell.

Człowiek Roku 2022. Wołodymyr Zełenski

W zeszłym roku tytuł Człowieka Roku otrzymali ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i "duch Ukrainy".

"Za udowodnienie, że odwaga może być równie zaraźliwa jak strach, za inspirowanie ludzi i narodów do jednoczenia się w obronie wolności, za przypomnienie światu o kruchości demokracji i pokoju - Wołodymyr Zełenski i 'duch Ukrainy' są osobowościami roku TIME 2022" - napisał w uzasadnieniu redaktor naczelny "Time'a" Edward Felsenthal.

"Niezależnie od tego, czy wojna o Ukrainę budzi nadzieję, czy strach, Wołodymyr Zełenski zelektryzował świat w sposób, jakiego nie widzieliśmy od dziesięcioleci" – napisał redaktor.

an/polsatnews.pl