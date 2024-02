W niedzielę prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczną wizytę w Afryce Wschodniej. - Za chwilę przystąpimy do naszej misji, jeśli chodzi o budowanie relacji z krajami afrykańskimi. Mówię o misji, bo to jest proces, który realizujemy od 2017 roku - mówił Duda, przypominając następnie poprzednie wizyty w państwach Afryki.

Prezydent z wizytą w Afryce. Chce walczyć z propagandą

Jednym z celów jest "niesienie świadectwa o sytuacji w naszej części Europy, o rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyjaśniania, skąd bierze się kryzys żywnościowy w Afryce".

- W 2022 roku pojawił się ważny aspekt, czyli to, o co prosili nasz sojusznicy, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone. Poprosili, by my, jako państwo, które nigdy nie miało kolonii i historycznie ma bardzo dobre relacje z państwami Afryki z uwagi na studentów z krajów afrykańskich, wiele kontaktów, inwestycji na przestrzeni dziesięcioleci na terenie tamtych państw, rozmawiali (z przedstawicielami krajów afrykańskich - red.) o sytuacji w naszym sąsiedztwie - mówił.

ZOBACZ: Polacy robią biznes na afrykańskich krowach. Jaki?

Chodzi o to, by - jak tłumaczył Duda - "by przedstawiać prawdziwy obraz tego, co w naszej części się dzieje: że to Rosja jest agresorem, napadła na Ukrainę bez żadnej prowokacji".

- Chcemy pokazać, że to Rosja wywołała kryzys energetyczny na świecie swoją napaścią na Ukrainę i to dziś prowadzi do kryzysu w krajach afrykańskich, blokowania możliwości eksportu ukraińskiego i zaburzenia gospodarki na Ukrainie - dodał.

Podkreślił, że rozmowy będą dotyczyć rosyjskiej propagandy. - To jest ważne zadanie, by przeciwdziałać bardzo zmasowanej w Afryce rosyjskiej propagandzie - podsumowała głowa państwa.

W programie wizyty zaplanowano m.in. rozmowy dwustronne z prezydentami Kenii, Rwandy i Tanzanii, polsko-kenijskie i polsko-rwandyjskie fora gospodarcze, wizytę w będącej największą inwestycją w Rwandzie hucie cyny w Kigali czy spotkanie z przedstawicielami środowisk związanych z Polską.

Wizyta w Afryce. Prezydent chce promować polski biznes

Ponadto podczas wizyty w Afryce Wschodniej w ramach promocji Polski i naszego biznesu prezydent weźmie udział w forach biznesowych oraz odwiedzi miejsca polskich inwestycji prywatnych, w tym największą z nich: hutę cyny w Rwandzie.

Jak mówił Andrzej Duda, podczas wizyty zostanie podpisanych dziewięć umów bilateralnych. - Jedzie z nami przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych pan minister Andrzej Szejna, który będzie to realizował - powiedział.

ZOBACZ: Afryka. Region trawi kryzys zdrowa psychicznego. Do pomocy zatrudniono fryzjerki

Prezydent zaznaczył, że rozmowy dotyczyć będą także polskiej pomocy rozwojowej dla krajów Afryki, współpracy w sektorach: rolniczym, IT, ekologicznym, ochrony środowiska, fintechu, podatkowym, policji i wojskowym. Dodał, że ten ostatni dotyczy również potencjalnego eksportu polskiego uzbrojenia. - Jesteśmy pełni optymizmu - mam nadzieję, że te spotkaniu przyniosą Polsce i naszym przedsiębiorcom korzyści - podsumował prezydent.