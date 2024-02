"Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem" - napisał Andrzej Duda w serwisie X. To odpowiedź na krytyczne komentarze po wypowiedzi prezydenta dla Kanału Zero. Powiedział: "nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym".

W piątekprezydent udzielił wywiadu Robertowi Mazurkowi i Krzysztofowi Stanowskiego z Kanału Zero. Jednym z poruszonych tematów była rosyjska agresja na Ukrainę. Pytany o to, czy Ukraina odzyska Krym, Duda stwierdził, że "nie wie".

- Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie jeżeli popatrzymy historycznie to przez większość czasu był w gestii Rosji - mówił Duda.

Do wypowiedzi Andrzeja Dudy w Kanale Zero odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz: "Krym to Ukraina: jest i pozostanie".

Andrzej Duda tłumaczy się ze swojej wypowiedzi

"Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia" - napisał prezydent.

Dodał, że "wojna nie może zakończyć się zwycięstwem Rosji".

"Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać Wolny Świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi!" - przekazał.

Tekst jest aktualizowany.

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024