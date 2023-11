Działające w Afryce organizacje pozarządowe zwróciły się do fryzjerek w celu walki z kryzysem zdrowia psychicznego. Pracowniczki salonów fryzjerskich przechodzą specjalne kursy, aby móc udzielić pomocy psychologicznej klientom, którzy często zwierzają się przed nimi ze swoich problemów. Inicjatywa ma na celu polepszyć sytuację w regionie, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy jest ograniczony.

Afryka wielu osobom kojarzy się głównie z kryzysami: od bezpieczeństwa, przez gospodarkę, po kwestie klimatyczne. O regionie rzadko mówi się jednak w kontekście kryzysu zdrowia psychicznego, choć dane na ten temat są druzgocące. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ten kontynent jest głęboko dotknięty tym problemem - nigdzie na świecie osoby tak często nie decydują się odebrać sobie życia.



Jednocześnie Afryka jest regionem, gdzie na zdrowie psychiczne przeznacza się najmniej środków. Liczba specjalistów jest ośmiokrotnie niższa od globalnej mediany. Ponadto sytuacja różni się między poszczególnymi krajami. Na przykład w ośmiomilionowym Togo jest pięciu licencjonowanych psychiatrów - podaje dziennik "The New York Times".

Kryzys zdrowia psychicznego w Afryce. Na pomoc fryzjerki-psycholożki

Eksperci wskazują, że na kryzys składa się wiele czynników: od trwających w niektórych krajach konfliktów zbrojnych, po wysokie bezrobocie i ciężką sytuację ekonomiczną. Sytuację jedynie pogarsza ograniczony dostęp do służby zdrowia. W większości krajów regionu dostęp do pomocy psychologicznej jest luksusem, na który niewielu może sobie pozwolić.

ZOBACZ: Afryka. Stolica państwa pozbawiona prądu. Powodem niezapłacone rachunki



W obliczu tak poważnego problemu międzynarodowe organizacje pomocowe wykazały się pomysłowością. W Afryce Zachodniej i Centralnej wprowadzono programy szkoleniowe ze wsparcia psychologicznego dla… fryzjerek. Jak podaje dziennik "The New York Times", przeszkolonych w ten sposób zostało około 150 kobiet.

Fryzjerki-psycholożki. Pomysł na walkę z kryzysem zdrowia psychicznego w Afryce

Wybór przedstawicielek akurat tego zawodu nie jest zaskakujący. Powszechnie przyjęło się, że fryzjerzy i fryzjerki, a szczególnie ci w pracujący w małych społecznościach, są skarbnicą wiedzy na temat bieżących wydarzeń w okolicy i plotek dotyczących jej mieszkańców.



Po przejściu kursu fryzjerki nie stają się oczywiście licencjonowanymi psycholożkami, otrzymują tytuł "ambasadorek zdrowia psychicznego". Gdy do ich salonu przychodzi osoba w poważnym kryzysie jest ona wysyłana do specjalisty.

ZOBACZ: USA. Kilkadziesiąt stanów pozywa Meta. Instagram ma zagrażać zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży

Salon fryzjerski, czyli miejsce przekazywania wiedzy

Jak zauważa "The New York Times", nie jest to pierwszy raz, gdy salony fryzjerskie są wykorzystywane przez organizacje jako miejsca podnoszenia świadomości w ważnych kwestiach.



Wizyta w nich jest tania, a charakterystyka usługi skłania do rozmowy. W związku z tym w przeszłości były m.in. miejscem przekazywania wiedzy o zdrowiu reprodukcyjnym.