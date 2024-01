Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na zaczepkę Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Premier w swoim porannym wpisie odniósł się do tekstu zagranicznych mediów na temat pierwszych decyzji jego rządu. Następnie przetłumaczył Dudzie jedno zdanie. Prezydent nie pozostał dłużny i w odpowiedzi napisał dwa zdania w obcych językach.

Andrzej Duda postanowił odpowiedzieć na wpis szefa polskiego rządu.

"Panie Premierze, dobrze Pan wie co znaczy 'bent as hell'" - zaczął prezydent.

"Wszyscy widzimy, że kieruje się Pan powiedzeniem: 'Absicht ist die Seele der Tat' (z niemiecku: cel uświęca środki). Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię" - dodał.

Donald Tusk zaczepił prezydenta. "No i po co się premier zaczynał?"

W słowną przepychankę między dwoma najważniejszymi osobami w państwie wmieszali się również doradca prezydenta Łukasz Rzepecki i Marcin Mastalerek, szef prezydenckiego gabinetu.

ZOBACZ: Usunięty wpis Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek: Prezydent się pomylił i co? Ma być sztywniakiem?

Rzepecki zamieścił w serwisie X archiwalne zdjęcie urzędującego premiera z Władimirem Putinem.

"No i po co się premier Donald Tusk zaczynał?" - zapytał Mastalerek, "podając dalej" wpis ze zdjęciem.

Donald Tusk zaczepił prezydenta. Przetłumaczył kilka słów

W sobotę rano premier Donald Tusk na swoim koncie w serwisie X (dawniej Twitter - red.) odniósł się do tekstu amerykańskiego portalu CNN na temat nowego rządu w Polsce. Artykuł zatytułowano "Nowy przywódca Polski jest gotowy, by przywrócić demokrację - nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami".

W tekście skupiono się na - jak określił autor - "sprzątaniu po poprzednich rządach", które polski premier przeprowadza "szybko i zdecydowanie". Wspomniano m.in. o zmianach w telewizji publicznej i przywracaniu praworządności.

"Panie Prezydencie, 'hellbent on doing something' znaczy 'jest gotowy za wszelką cenę'"- napisał Tusk.