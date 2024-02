Częste metamorfozy i zmiany mieszkania. Poszukiwany zatrzymany po latach

Bieruńscy policjanci poinformowali w sobotę, że zatrzymali mężczyznę, który od lat wymykał się wymiarowi sprawiedliwości. W 2016 roku za sprawcą wydano list gończy, poszukiwany był przez sądy w Tychach i Mysłowicach. Z kolei w 2017 organy ścigania wystawiły za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

ZOBACZ: Okuninka: Szukali 23-latka listem gończym. Wpadł, bo wskoczył nocą do jeziora



43-latka odnaleziono na ternie Tychów w środę. Został natychmiast przewieziony do policyjnej celi. W piątek przeniesiono go do aresztu śledczego.

Bieruń. Poszukiwany listem gończym zatrzymany. 43-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku

Mężczyzna był poszukiwany za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, który spowodował będąc pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Odpowiadać miał również za kradzież.

ZOBACZ: Iwan Wyrypajew poszukiwany listem gończym. Rosjanin mieszka w Polsce



Jak podali funkcjonariusze, to nie jego jedynie przewinienia. 43-latek miał do odbycia także kilkuletni wyrok pozbawienia wolności.



Poszukiwany uciekał przez lata, często zmieniał adres pobytu, a także swój wygląd, przy czym podawał się zazwyczaj za członka rodziny.