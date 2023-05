Rosyjski reżyser i dramaturg Iwan Wyrypajew został zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Postanowiono mu zarzuty celowego podawania fałszywych informacji o rosyjskiej armii, za co grozi do 10 lat więzienia. Wyrypajew jest mężem aktorki Karoliny Gruszki i mieszka w naszym kraju, ma także polskie obywatelstwo. - Wiadomo, że występuję przeciwko Putinowi - przyznał wprost.

Iwan Wyrypajew od kilkunastu lat mieszka w Polsce. Pożegnał się z rosyjskim obywatelstwem, przyjmując w zamian polskie. - Ponieważ mam polski paszport i dowód osobisty myślę, że Polska mnie nie wyda - mówił w środowych "Wydarzeniach".

Wyrypajew poszukiwany przez Moskwę listem gończym

Jak dodał, wspiera Ukrainę. - Współpracuję z ukraińskimi aktorami, z dziećmi, więc wiadomo, że występuję przeciwko Putinowi, ale to prędzej czy później musiało się stać - przyznał.

W zeszłym roku Iwan Wyrypajew pojawił się w programie "Gość Wydarzeń". Stało się to w dniu, gdy dołączył do grona obywateli RP. Reżyser i dramatopisarz podkreślał, że "nie chce mieć nic wspólnego z reżimem". - Nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby uwolnić Rosjan od tej strasznej niewoli i tyranii, w której żyją od wielu, wielu lat - deklarował.

Iwan Wyrypajew. Kim jest?

Iwan Wyrypajew urodził się w 1974 roku w Irkucku. Jest absolwentem wydziału aktorskiego Irkuckiej Szkoły Teatralnej. Studiował także reżyserię w Instytucie Teatralnym im. B. Szczukina w Moskwie. W 2001 r. rozpoczął współpracę z moskiewskim "Teatr.doc". Jako reżyser ma na koncie kilkadziesiąt inscenizacji teatralnych na całym świecie.

Zdobywca licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych i teatralnych. Światowy rozgłos przyniósł mu dramat zatytułowany "Sny". Szczególne uznanie polskiej publiczności zyskał także debiutem filmowym "Euforia", wyróżnionym w Wenecji i Warszawie. W 2012 roku otrzymał Paszport "Polityki" w kategorii "Teatr". Prywatnie, od 2007 roku, jest mężem polskiej aktorki Karoliny Gruszki.

