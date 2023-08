W nocy z niedzieli na poniedziałek policja uratowała dwóch młodych mężczyzn przed utonięciem. 23-latek postanowił popływać po ciemku i pod wpływem alkoholu w Jeziorze Białym w Okunince.

Wskoczył do wody, jednak szybko zaczął tracić siły i po chwili zaczął się topić. Wszystkiemu przyglądał się jego 18-letni kolega, który wszedł do jeziora, aby mu pomóc.

Funkcjonariusze wyłowili dwie osoby z jeziora. Jedna była poszukiwana

Akcja ratownicza okazała się jednak zbyt trudna - nastolatek również potrzebował pomocy. Na szczęście na miejsce przyjechała wezwana wcześniej policja. Funkcjonariusze zobaczyli w wodzie już dwie osoby.

Mundurowi wskoczyli do akwenu i wyciągnęli mężczyzn do zacumowanej łódki. Żadna osoba nie wymagała pomocy medycznej. Następnie do akcji przystąpili strażacy z KP PSP we Włodawie, którzy przenieśli mężczyzn z łódki na brzeg.

Dopiero tam okazało się, że ocalały 23-latek jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał do odbycia sześć miesięcy pozbawienia wolności.

