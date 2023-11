W podelbląskim Żurawcu policjanci zatrzymali dwie osoby, które podróżowały wspólnie skuterem. W trakcie kontroli okazało się, że 28-letni kierowca był nietrzeźwy i miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Z kolei 34-letnia pasażerka była poszukiwana przez służby do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta trafiła za kratki na ponad 200 dni. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci z Elbląga przeprowadzili w środę nietypową interwencję. Funkcjonariusze grupy SPEED zatrzymali dwie osoby, które wspólnie podróżowały skuterem. W trakcie kontroli okazało się, że oboje mają problemy z prawem.



W wyniku interwencji 34-letnia kobieta trafiła do aresztu, a 28-letni mężczyzna czeka na sprawę.

Jechali skuterem bez kasków i tablic rejestracyjnych. Kierowca był pijany

Para została zatrzymana w środę 22 listopada w podelbląskim Żurawcu. Jak przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki z KMP w Elblągu, jechali razem na skuterze bez tablicy rejestracyjnej. Ponadto żadne z nich nie miało na głowie kasku.

Szybko okazało się, że to nie jest kolejna rutynowa interwencja. Kłopoty zatrzymanych rozpoczęły się, gdy kierujący skuterem 28-latek został przebadany alkomatem. Kontrola wykazała, że był nietrzeźwy. We krwi miał 0,6 promila alkoholu. Na tym jednak nie skończyły się ich problemy.

Nietypowa interwencja policji. On był pijany, ona poszukiwana

Gdy funkcjonariusze sprawdzili nazwiska zatrzymanych w bazie danych okazało się, że oboje byli wcześniej notowani. Wobec 28-latka sąd wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Z kolei 34-latka była poszukiwana przez służby do odbycia kary pozbawienia wolności. Wśród jej przewinień było m.in. zlekceważenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.



Interweniujący policjanci zatrzymali kobietę w areszcie, skąd trafi do więzienia. Za kratkami spędzi ponad 200 dni. Jej współpasażer wpadł być może w jeszcze większe kłopoty. Za niestosowanie się do wyroku sądu, który złamał wsiadając na skuter, i kierowanie w stanie nietrzeźwości może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.