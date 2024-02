Krym to Ukraina: jest i pozostanie - napisał na Twitterze ambasador Wasyl Zwarycz. Podkreślił, że okupacja tego terenu przez Rosję "to zbrodnia wojenna". Wpis dyplomaty to reakcja na słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który udzielił wywiadu dla Kanału Zero. - Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych - mówił Duda.

W piątek prezydent udzielił wywiadu Robertowi Mazurkowi i Krzysztofowi Stanowskiego z Kanału Zero. Jednym z poruszonych tematów była rosyjska agresja na Ukrainę i groźba potencjalnego ataku na inne kraje, w tym Polskę.

- Dzisiaj Rosja prze do tego, żeby na Ukrainie wygrać - mówił prezydent. Podkreślił, że jego zdaniem "jeżeli Rosja zachowa terytoria Ukrainy, to w istocie będzie to zwycięstwo Rosji". - Wówczas prawdopodobieństwo kolejnego ataku jest bardzo wysokie - dodał.

Andrzej Duda o Krymie: Przez większość czasu był w gestii Rosji

Robert Mazurek zapytał Andrzeja Dudę, czy naprawdę wierzy w to, że Rosja może zostać zmuszona, by oddać Donbas i Krym?

- Uważam, że Rosja musi być tutaj ciśnięta. Nie wolno dać się Ukrainie poddać i nie wolno, aby Zachód się poddał w tym zwarciu, ponieważ w ten sposób uznamy prawo do odrodzenia się imperializmu Rosyjskiego, czego nigdy nam nie wolno uznać, bo ten imperializm zaatakuje - mówił prezydent.

- To nie jest odpowiedź na moje pytanie - wtrącił Mazurek. - Czy pan wierzy w to, że Ukraina odzyska Krym? - powtórzył pytanie.

- Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego... Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie jeżeli popatrzymy historycznie to przez większość czasu był w gestii Rosji - mówił Duda.

Następnie prezydent stwierdził że nie wierzy by w przyszłości Rosja odważyła się zaatakować państwo NATO.

Andrzej Duda mówił o Krymie. Ambasador Ukrainy reaguje

Do wypowiedzi Andrzeja Dudy w Kanale Zero odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

"Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem" - napisał dyplomata w mediach społecznościowych.