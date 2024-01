Oświadczenie majątkowe Władimira Putina prześwietliła we wtorek niezależna rosyjska redakcja portalu Meduza. Zostało opublikowane na stronie Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej. Dzień wcześniej Putin został oficjalnie zgłoszony jako kandydat w marcowych wyborach prezydenckich.

"W ciągu sześciu lat, od 2018 do 2022 roku, Putin zarobił 67 591 875,34 rubli (około trzech milionów złotych - red.). Jest to pensja prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz dochody z lokat bankowych, papierów wartościowych, emerytur, w tym emerytur wojskowych, oraz sprzedaży aktywów" - wylicza Meduza.

Oświadczenie bez zmian: mieszkanie, wołgi, łada

Według oświadczenia majątkowego nie zmieniła się liczba posiadanych przez prezydenta nieruchomości - podobnie jak w 2018 r. dyktator może pochwalić się jednym mieszkaniem w Petersburgu o powierzchni 77-metrów oraz przylegającym do niego 18-metrowym garażem. Próżno szukać tu zarówno rezydencji w miejscowości Wałdaj (do której Putin miał rzekomo ewakuować się podczas buntu Jewgienija Prigożyna), jak i "pałacu Putina" w Gelendżyku nad Morzem Czarnym.

Nie zmieniła się też liczba posiadanych przez Putina pojazdów - dwie zabytkowe wołgi GAZ M21 z 1960 oraz 1965 r., Łada Niva z 2009 r. oraz przyczepę Skif z 1987 r.

"W ciągu ostatnich sześciu lat liczba kont bankowych zarejestrowanych na nazwisko Putina spadła z 13 do 10. Jednocześnie kwota oszczędności na nich wzrosła prawie czterokrotnie - z 13,8 mln rubli do 54,4 mln. W ciągu ostatnich 12 lat kwota oszczędności wzrosła prawie dziesięciokrotnie - w 2012 roku Putin poinformował, że ma na koncie 5,7 mln rubli" - podaje Meduza.

Rzeczywisty majątek Władimira Putina

Rzeczniczka sztabu Putina Aleksandra Suworowa w rozmowie z "Kommiersantem" stwierdziła, że "większość oszczędności prezydenta jest proporcjonalna do jego dochodów".

- Należy pamiętać, że stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej wiąże się ze wsparciem państwa, co pozwala zaoszczędzić pieniądze - stwierdziła.

To o czym Suworowa nie wspomina, to majątek "powierników Putina". Według szwedzkiego ekonomisty Andersa Aslunda, to właśnie rodzina i przyjaciele prezydenta Rosji przechowują miliony należące do głowy państwa. W 2019 r. były doradca Borysa Jelcyna szacował, że rzeczywisty majątek Putina wynosi od 100 do 130 miliardów dolarów. Osiągnięcie górnej granicy plasowałoby Putina na szóstym miejscu najbogatszych ludzi świata rankingu Forbesa - za Markiem Zuckerbergiem i przed Warrenem Buffetem.