Zaangażowanie USA jest jedyną nadzieją na zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją - oświadczył prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Fox News". Dodał, że, jeśli Kijów przegra, w Europie wybuchnie kolejny konflikt. Duda chwalił również relacje z USA za rządów Donalda Trumpa, skomentował nadchodzące w kraju wybory i zapowiedział zbliżenie do USA w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej.

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla amerykańskiej stacji "Fox News" w trakcie swojego pobytu w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym. W rozmowie z dziennikarką Marią Bartiromo mówił m.in. o relacjach Polski z USA, Donaldzie Trumpie i roli, jaką Waszyngton odkrywa w Wojnie na Ukrainie.

Andrzej Duda dla Fox News: Za prezydentury Donalda Trumpa zacieśniliśmy więzi

Prezydent zadeklarował, że "ścisły sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi" i "jak najsilniejsze więzi euroatlantyckie", leżą jego zdaniem we wspólnym interesie Polski, Europy i USA. Z tego powodu, gdy na początku 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej "pierwszym priorytetem będzie zacieśnienie więzi euroatlantyckich. - Czyli: więcej Europy w Stanach Zjednoczonych, ale również i więcej USA w Europie - podkreślił.

W kwestii stosunków z USA prezydent Duda chwalił również współpracę z Waszyngtonem za czasów administracji Donalda Trumpa. - Prezydent USA zaangażował się we współpracę krajów Trójmorza, podpisaliśmy wiele fundamentalnych dla Polski kontraktów gospodarczych (...). To były działania, które bardzo mocno zacieśniły więzi, także i te gospodarcze, pomiędzy naszymi państwami - powiedział.

Prezydent został także zapytany o komentarz na temat zbliżających się wyborów w USA. W odpowiedzi Duda podkreślił, że wybór należy do amerykańskich wyborców. - Uważam, że jest to co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać - oświadczył.

Andrzej Duda dla Fox News: USA jest jedyną nadzieją na zwycięstwo Ukrainy

W trakcie wywiadu został również poruszony temat wojny w Ukrainie i roli Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie. Prezydent Duda przyznał, że jego zdaniem, zaangażowanie USA "jest jedyną nadzieją" na zwycięstwo Ukrainy. - Bez tej dodatkowej pomocy, obawiam się, że Rosja nie zostanie pokonana - powiedział.

Ostrzegł również, że w przypadku zwycięstwa Kremla znacząco wzrosłoby prawdopodobieństwo wybuchu kolejnego konfliktu w regionie.

- Teraz, jeśli Rosja wygra tę wojnę i zaatakuje inny kraj, to znowu oznaczałoby ryzyko kolejnej wielkiej wojny w Europie. Więc tylko USA mogą pomóc uniknąć wybuchu takiej wojny poprzez dostarczenie wsparcia Ukrainie - zadeklarował prezydent Duda.