Asteroida wielkości wieżowca zbliży się w piątek po południu do Ziemi. Szacuje się, że rozmiarami podobna jest do nowojorskiego wieżowca Empire State Building. Brytyjskie media zapowiadają także kolejne incydenty w pobliżu błękitnej planety.

NASA szacuje, że asteroida minie naszą planetę w odległości siedmiokrotnie większej niż odległość od Ziemi do Księżyca.

Kosmiczna skała ma od 210 do 480 metrów średnicy. Asteroida może być podobna wielkością do Empire State Building (381 m) w Nowym Jorku lub Willis Tower (442 m) w Chicago - pisze "Guardian".

Dla porównania - Pałac Kultury i Nauki ma 237 m.

Asteroida zbliży się do Ziemi

Odkryta w 2008 roku asteroida została oznaczona jako 2008 OS7. Ponownie znajdzie się w naszej okolicy dopiero w 2032 roku. Będzie to bardziej odległe spotkanie, bo w odległości 45 milionów kilometrów.

ZOBACZ: Cztery asteroidy przelecą blisko Ziemi. Jedna z nich jest wielkości 37 londyńskich autobusów

W piątek Ziemię miną także trzy znacznie mniejsze asteroidy o średnicy nie większej niż kilkadziesiąt metrów, a w sobotę kolejne dwie - podaje "Guardian".



Gdyby tak duży obiekt jak 2008 OS7 wpadł w atmosferę Ziemi, mógłby spowodować bardzo duże straty. Tak się jednak nie stanie i skała ma nas minąć w bezpiecznej odległości.

Jak podaje GeekWeek, prędkość przelotu wyniesie 18 km/s. 2008 OS7 należy do grupy Apolla i obiega Słońce w czasie około 2,6 roku. Jest to więc planetoida, która nie tylko przecina orbitę Ziemi, ale także Wenus. Wybrane z nich mogą nawet zbliżać się do Merkurego, czyli planety znajdującej się najbliżej Słońca. Takich obiektów odkryto już około 19 tys.

WIDEO: "Ikona Mórz" wypłynęła. Na pokładzie baseny, kina i sale balowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/pbi / polsatnews.pl